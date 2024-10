El horóscopo de Walter Mercado para hoy, martes 8 de octubre

Si bien Walter Mercado falleció hace más de cuatro años, todavía sigue vivo en el recuerdo que sus seguidores mantienen sobre sus predicciones y sus particulares apariciones en programas de televisión a lo largo de las décadas. Su sobrina, Dannette Benet Mercado, retomó su legado y publicó en su columna de El Nuevo Herald qué le espera a cada signo de cara a este martes 8 de octubre.

ARIES

Llegó la hora de recoger lo que has sembrado y de seleccionar lo mejor para ti. Saca de tu vida lo que no sirve, lo que no tiene propósito ni significado. Debes eliminarlo para hacer espacio a todas las cosas buenas y positivas que llegan ahora a tu vida.

TAURO

Algo de herencia o dinero inesperado llegará a tus manos, lo que te ayudará con los gastos recientes. Tu mente y tu corazón estarán enfocados en tu hogar y tu familia. Podrás ser la luz y el sustento para ellos, pero no te excedas como protector ni te vuelvas demasiado sentimental o débil.

GÉMINIS

Tus sacrificios personales por amor o por familia ahora se verán recompensados. Ten cuidado con alguien que entrará en tu intimidad y podría hacerte perder lo que has ganado. Dejarás atrás simbólicamente a alguien que te dejó tristes recuerdos y recibirás grandes muestras de protección de un ser que te quiere mucho.

CÁNCER

Disfrutarás de paseos al aire libre donde podrás sentirte en contacto directo con la naturaleza. Mucha energía y sensualidad en tu sector romántico. Toma precauciones para no caer en las redes del amor equivocado. Si tienes pareja, le pedirás espacio para hacer las cosas a tu manera, sin presiones ni prisas.

LEO

Ahora tienes en agenda viajes, cambio de hogar o domicilio, así como de trabajo o profesión. Estarás muy emotivo y sensible a todo. Serás como un imán que atrae todo lo que hay en el ambiente. Cuídate de no caer en depresiones. Recoge solo lo hermoso y positivo que hay a tu alrededor.

VIRGO

Cuídate tanto en el aspecto material como personal. No intimes con quien no te inspira confianza, ni confíes en quien más te sonría. Evita lucir prendas de valor en lugares públicos por el momento y cuida mucho de todas tus pertenencias. Repite a manera de mantra: “Dios me protege y me libra de todo mal”.

LIBRA

El amor cobra fuerza en tu vida. Despertarás la pasión en tu pareja y te convertirás en lo que podría decirse, la pareja perfecta. Asuntos relacionados con dinero, finanzas y negocios se enfatizan para ti. Pon al día tus cuentas y oriéntate correctamente sobre cómo y dónde invertir sabiamente tu dinero.

ESCORPIO

Si amas lo que realizas en estos momentos, tienes el éxito asegurado; espera lo mejor para ti. Tu círculo social continúa en expansión, pero solo escoges aquellas amistades que de verdad te inspiran confianza. No querrás compartir más con seres problemáticos que te atrasan en tu vida personal o íntima.

SAGITARIO

Harás un recuento de las cosas que no funcionan bien en tu vida para enmendarlas y comenzar nuevamente. Pondrás mayor interés en ti mismo, en tu arreglo personal, en rejuvenecer en todos los aspectos. Tu mente se vuelve universalista, te involucras en nuevas experiencias y te llenas de amor.

CAPRICORNIO

Nuevas personas entran en tu entorno y aportan ideas y proyectos que te beneficiarán tanto en lo económico como en lo personal. Los astros te llenan de energía positiva; canalízala sabiamente. Pon tu mente y corazón en lo que te ha tocado realizar. Atrévete a luchar por lo que te pertenece.

ACUARIO

Llevarás a cabo resoluciones y las cumplirás al pie de la letra. Oportunidades para ganar dinero no te faltarán. Lo que más deseas, como un hogar, pareja compatible y familia feliz, será una promesa cumplida. Ahora rehaces todo a tu propio estilo y te restableces económicamente como lo has planificado.

PISCIS

Tendrás la determinación para iniciar nuevos planes que te llevarán a ganar dinero. Tu unión con gente nueva abrirá puertas en el plano personal. Muchos de tus sueños y esperanzas se realizarán ahora. Ya no te dispersarás ni te agotarás con mil actividades o romances falsos y transitorios.

