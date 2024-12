El horóscopo de Walter Mercado para hoy, miércoles 4 de diciembre

Aunque Walter Mercado falleció hace más de cinco años atrás, todavía sigue vigente en el recuerdo que sus fanáticos tienen de sus programas televisivos y su particular manera de narrar el secreto de las estrellas. Su sobrina, Dannette Benet Mercado, retomó su legado y compartió hoy, en su columna de El Nuevo Herald, qué le espera a cada signo de cara a este miércoles 4 de diciembre.

ARIES

Es momento de dejar atrás todo lo que te genera tristeza o desaliento. Rodéate de personas positivas y alegres que eleven tu espíritu. Un encuentro con alguien del pasado aclarará una duda que has tenido por mucho tiempo. Es hora de pensar en cosas más felices y ampliar tu círculo de amistades.

Horóscopo de Aries

TAURO

Contribuye a la unión familiar al poner de tu parte. No pierdas el contacto con tus seres queridos. Incluye a toda tu familia en tus planes cuando sea posible. Sé el ejemplo al organizar pequeñas reuniones donde todos puedan compartir y expresar sus sentimientos.

Horóscopo de Tauro

GÉMINIS

No te concentres tanto en los problemas ajenos; resuelve primero los tuyos que son importantes. Responde con prontitud a correspondencia o llamadas relacionadas con trabajo o estudios que te conciernen directamente. Expresa tus ideas con claridad y ve directo al grano para que te entiendan bien.

Horóscopo de Géminis

CÁNCER

Lo relacionado con hijos o personas dependientes se enfatiza hoy. El tiempo que compartas con ellos será de gran importancia. Tus consejos serán guía y luz para que alcancen el éxito y te llenen de orgullo. No descuides tu salud y atiende a tiempo cualquier señal inusual.

Horóscopo de Cáncer

LEO

Descubre el encanto especial en cada momento y detalle de tu vida. Escucha, observa y vive con todos tus sentidos; para eso es la vida. Haz de cada día uno único y especial. Realiza aquello que tanto deseas; tu deber en la vida es ser feliz.

Horóscopo de Leo

VIRGO

Tienes ahora las cartas del triunfo a tu favor en el amor. Realiza esos planes que tienes para compartir con tu pareja, y si estás soltero, lánzate a la conquista. No permitas que pequeños contratiempos afecten tu buen estado de ánimo. Mantente positivo y atraerás lo bueno a tu vida.

Horóscopo de Virgo

LIBRA

Hazte un poco difícil de conquistar en el amor y analiza todo con detenimiento antes de tomar decisiones sentimentales. Permite que la espera intensifique la pasión. Juega al juego de la seducción. Demuestra seguridad en ti mismo y resalta siempre tus mejores cualidades.

Horóscopo de Libra

ESCORPIO

Se suavizan las asperezas sentimentales y la paz vuelve a tu vida. Enfrentarás la verdad sin temor, ya que será tu mejor aliada. Aceptarás a las personas tal como son, con sus defectos y virtudes. Admitirás tus faltas y cambiarás todo aquello que ya no te conviene.

Horóscopo de Escorpio

SAGITARIO

No insistas con esa persona que no quiere seguir consejos. Deja que aprenda por su cuenta; es su derecho. Convéncete de que todo cambio es necesario para tu desarrollo intelectual y espiritual. No te estanques y busca nuevas oportunidades de progreso.

Horóscopo de Sagitario

CAPRICORNIO

Modera ese carácter impulsivo que a veces te lleva a cometer errores evitables. Tómate tiempo hoy para practicar un poco de yoga o meditación. Necesitas relajarte y liberar tensiones. Crea una rutina y verás cambios positivos en tu vida.

Horóscopo de Capricornio

ACUARIO

Pon en orden tus finanzas y asegúrate de que tus cuentas estén correctas. Podrías correr el riesgo de perder dinero si no sabes cómo lo gastas o inviertes. Toma las cosas con calma para evitar errores en tu presupuesto. No compres impulsivamente ni permitas que te presionen para hacerlo.

Horóscopo de Acuario

PISCIS

Sanan viejas heridas de amor y vuelves a sonreírle a la vida con más fuerza que nunca. Estarás dispuesto a enfrentar lo que sea para lograr la felicidad. Tu mente estará clara y activa, lo que dará poco margen al error. No habrá decisión difícil o imposible para ti. La ayuda que esperas por fin llega.

Horóscopo de Piscis