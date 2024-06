El horóscopo de Walter Mercado para hoy, viernes 7 de junio

Escuchar

A pesar de haber transcurrido más de cuatro años desde el fallecimiento del célebre astrólogo Walter Mercado, su legado sigue vigente para sus admiradores, gracias al empeño de su sobrina, Dannette Benet Mercado. En la columna publicada en El Nuevo Herald en este viernes 7 de junio, la excolaboradora de Shanti Ananda presentó sus predicciones más recientes para cada signo del Zodíaco.

ARIES

Es momento de ser más realista con tus expectativas. Acepta lo que no puedes cambiar y deja atrás esa historia que te ha atormentado. Tu actitud testaruda solo crea más problemas en tus relaciones personales y laborales.

Horóscopo de Aries

TAURO

La suerte te favorece en los negocios que decidas emprender en este momento. Nuevas oportunidades laborales surgirán gracias a tu dedicación y esfuerzo constante. Mantén el enfoque en el éxito y verás cómo tus metas se materializan.

Horóscopo de Tauro

GÉMINIS

Deja de lamentarte por el pasado y comienza a reconstruir tu vida desde hoy. Descubre la verdad detrás de tus preocupaciones y toma control de tu destino. No esperes milagros sin hacer tu parte; el cambio depende de ti.

Horóscopo de Géminis

CÁNCER

Has llegado al punto donde alcanzarás lo que has luchado por obtener. Nadie te quitará lo que por derecho te pertenece, ya que te lo has ganado con esfuerzo. Enfrenta los problemas con una actitud positiva y verás cómo se abren nuevas puertas.

Horóscopo de Cáncer

LEO

Cuida los asuntos amorosos con calma y paciencia. No des motivos para que tu pareja dude de ti y mantén una comunicación clara y directa. Cultiva la confianza en tu relación y verás cómo florece.

Horóscopo de Leo

VIRGO

Sé extremadamente cauteloso y evita pequeños accidentes en casa y fuera de ella. Un descuido podría dejarte inactivo varios días, así que presta atención a tu entorno. Implementa medidas de seguridad y no tomes riesgos innecesarios.

Horóscopo de Virgo

LIBRA

Tendrás una visión mucho más clara sobre cómo ahorrar y economizar. Trabajo y estudios ganan importancia en tu vida, y ahora te sientes más seguro de tus objetivos. Controlas tus límites y decides hasta dónde quieres llegar.

Horóscopo de Libra

ESCORPIO

Aprovecha las nuevas oportunidades para encontrar la felicidad. Una persona especial traerá magia y alegría a tu vida. Deja atrás los sueños y fantasías irrealizables, y enfócate en tu realidad presente. Aceptar tu situación actual es lo más conveniente para ti en estos momentos.

Horóscopo de Escorpio

SAGITARIO

El día promete ser muy activo y lleno de responsabilidades. Encuentra tiempo para relajarte y descansar, aunque solo sea por unos momentos. No agotes tus energías mentales y físicas, ya que las necesitarás para llevar a cabo tus planes. Disfruta de los momentos de tranquilidad cuando puedas.

Horóscopo de Sagitario

CAPRICORNIO

Construye tu futuro sobre bases sólidas y estables. Tienes el potencial, el arte y la magia necesarios para triunfar. Confía en lo que te dicta tu corazón y libérate de preocupaciones inútiles. Invierte tu tiempo y energía en trabajar para alcanzar tus sueños.

Horóscopo de Capricornio

ACUARIO

Proyectos relacionados con tu hogar están bien aspectados en este momento. Es tiempo de hacer una pausa en tus labores y permitir que otros te ayuden. El éxito obtenido en tu trabajo te hace merecedor de un tiempo libre o unas vacaciones bien merecidas.

Horóscopo de Acuario

PISCIS

Tu versatilidad te ayudará a lograr tus objetivos en el tiempo necesario. No temas pedir ayuda cuando lo necesites, ya que no puedes hacerlo todo solo. Relájate y no te tomes todo tan a pecho, encontrar el equilibrio es clave.

Horóscopo de Piscis

