Así será el nuevo requisito de Illinois para los conductores adolescentes

La Semana Nacional de la Seguridad del Conductor Adolescente terminó con varias novedades en Illinois. Alexi Giannoulias, el secretario de Estado, presentó una serie de medidas para intensificar la concientización sobre las consecuencias de la conducción distraída, que impactarán en el proceso habitual para obtener el permiso de manejo para adolescentes.

Aunque sin especificar los plazos de implementación de la medida, Giannoulias anunció que a los requisitos habituales para sacar la licencia de conducir para adolescentes se agregará como condición ver un video sobre las consecuencias de las conductas peligrosas al conducir, según detalló NBC. Si bien la pieza audiovisual no se presentó, el secretario de Estado la caracterizó como “poderoso, corto, que llama la atención y algo que no olvidan”. El objetivo es, justamente, que antes de tomar el volante, los jóvenes entiendan los daños que pueden provocar por no mensurar la responsabilidad que implica portar una licencia.

Nuevos requisitos para generar conciencia

La conducción distraída se ha convertido en la conducción en estado de ebriedad de nuestro tiempo.

Durante el anuncio, el funcionario estaba acompañado de una madre cuya hija de 14 años murió a causa de un conductor distraído. “Trágicamente, la conducción distraída se ha convertido en la conducción en estado de ebriedad de nuestro tiempo”, dijo Giannoulias, y precisó: “Un conductor tiene seis veces más probabilidades de verse involucrado en un accidente automovilístico mientras envía mensajes de texto que mientras conduce en estado de ebriedad”.

Frente a este flagelo, la decisión es cambiar la dinámica habitual para la obtención de licencias por lo que a partir de una fecha no especificada aún además de superar el examen de la vista, el examen escrito y el curso de educación vial, los adolescentes que deseen obtener su licencia deberán ver y reflexionar sobre una pieza audiovisual con foco en la conducción distraída y sus consecuencias. El nuevo requisito será obligatorio para pasar la fase del permiso de aprendiz, que es previa a la etapa en que un adolescente recibe su licencia de conducir en el estado.

Otras medidas para reducir accidentes

Se dispondrá un refuerzo de la presencia policial en las áreas de alto volumen de accidentes con el fin de hacer cumplir las leyes de conducción distraída.

Junto con el video que los adolescentes deberán ver mientras están en la fase de su permiso de aprendizaje, la oficina del Secretario de Estado anunció que avanzará en una serie de medidas para mitigar los peligros del manejo distraído y penalizar sus consecuencias. Entre las políticas que se planean implementar, se detallan:

Declaración de nuevos corredores de seguridad en zonas donde se detectó un aumento de accidentes a causa de manejo imprudente o peligroso. Según el funcionario, "la señalización en los corredores alertaría a los conductores del aumento del riesgo". En Ohio, donde se introdujo una medida similar, Giannoulias explicó que se logró reducir un 30% los accidentes de tráfico y un 31% los accidentes con lesiones.

Refuerzo de la presencia policial en las áreas de alto volumen de accidentes con el fin de hacer cumplir las leyes de conducción distraída.

Generar una asociación con los fiscales de estado con el fin de impulsar la revocación del permiso de conducir para aquellos conductores que han causado grandes daños corporales a terceros mientras se procesan los cargos.

