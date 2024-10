Illinois: una máquina con desperfectos le dio un billete de lotería equivocado y ganó US$9 millones de dólares

Un jugador de la Lotería de Illinois ganó un premio de 9,2 millones de dólares después de recibir un billete inesperado de una “máquina averiada”. El billete premiado fue comprado en el supermercado Jewel-Osco, ubicado en el 140 de West Lake Street en Addison.

“Era un día como cualquier otro. Fui a hacer las compras en Jewel y, al terminar, decidí probar suerte con un billete de lotería”, contó a WGN TV el ganador, que optó por mantener su identidad en secreto.

El billete ganador de la Lotería de Illinois

El afortunado billete coincidió con los seis números del sorteo y se aseguró el premio mayor de 9,2 millones de dólares. Las cifras ganadoras fueron: 2-15-21-29-42-44. “En realidad, yo quería jugar a otro sorteo, pero la máquina se bloqueó en el Lotto y no me daba la opción correcta. Me sentí algo molesto en ese momento, pero pensé: ‘Bueno, ya que estoy aquí, voy a comprar este billete de Lotto’”, explicó el ganador al medio. El billete estuvo guardado por casi un mes antes de ser reclamado.

El afortunado billete coincidió con los seis números del sorteo, asegurando el premio mayor de 9,2 millones de dólares (Archivo) @milottery / Instagram

“La mañana después del sorteo, lo escaneé en una máquina para confirmar el resultado. Cuando apareció el premio de 9,2 millones de dólares, ¡no podía creerlo!”, relató emocionado. “Miré a mi esposa y quedó en shock. Luego nos reímos pensando en lo frustrado que estaba por la máquina averiada, y ahora estamos inmensamente agradecidos por cómo terminó todo”.

Por haber vendido el billete ganador, el supermercado Jewel-Osco de Addison recibirá un bono equivalente al 1% del premio, es decir, 92.000 dólares.

Cuántos juegos presenta la Lotería de Illinois y cómo ganar

La Lotería de Illinois, una de las más populares de Estados Unidos, ofrece diversas oportunidades de ganar con múltiples juegos. Entre los más destacados se encuentran Lotto, Powerball, Mega Millions, Pick 3, Pick 4, y Lucky Day Lotto, cada uno con reglas específicas y premios atractivos.

Lotto, exclusivo del estado, tiene sorteos tres veces por semana (lunes, jueves y sábado) y ofrece un premio acumulado que comienza en 2 millones de dólares, incrementándose si no hay ganadores, de acuerdo al sitio web oficial de la lotería. Powerball y Mega Millions son juegos multiestatales con premios que pueden superar los mil millones de dólares, haciendo que estos sorteos sean de los más esperados.

Para participar en estos juegos, los jugadores deben seleccionar una combinación de números según el formato de cada sorteo. También pueden optar por la opción “Quick Pick”, que genera números al azar. Además, en juegos como Pick 3 y Pick 4, los participantes eligen entre varias modalidades que afectan el valor del premio, como la opción “Exact Order” (orden exacto) o “Any Order” (cualquier orden).

Los premios varían ampliamente según el juego y la apuesta. Los sorteos locales como Pick 3 y Pick 4 ofrecen recompensas de entre 500 y 5.000 dólares, mientras que juegos como Mega Millions y Powerball pueden entregar premios mayores que cambian vidas.

Los boletos están disponibles en puntos de venta físicos y en línea, lo que facilita la participación.

LA NACION