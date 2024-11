El consejo incómodo pero necesario de Warren Buffett para todos los padres por el Día de Acción de Gracias

El inversor multimillonario Warren Buffett, de 94 años, escribió una carta a los accionistas de su empresa Berkshire Hathaway por el Día de Acción de Gracias, en la que brindó un consejo especial para “todos los padres, ya sean de riqueza modesta o asombrosa”. ¿El motivo? Acercarlos a sus hijos y evitar resentimientos y discusiones en el futuro.

“Cuando sus hijos sean maduros, pídales que lean su testamento antes de que lo firmen”, con el fin de que comprendan “tanto la lógica de sus decisiones como las responsabilidades que encontrarán tras su muerte”, escribió el célebre inversor, según publicó CNBC.

El lunes, continuando con su tradición en la semana del Día de Acción de Gracias (Thanksgiving se celebra este jueves 28 de noviembre en Estados Unidos), anunció la donación de más de 1.100 millones de dólares en acciones de la firma de inversiones Berkshire Hathaway a cuatro fundaciones de su familia, y ofreció nuevos detalles sobre quién distribuirá el resto de su fortuna después de su muerte.

Buffett había señalado antes que sus tres hijos distribuirán su fortuna restante de 147.400 millones de dólares en los 10 años posteriores a su fallecimiento, pero ahora también ha designado sucesores para ellos, ya que es posible que sus hijos (Susie, de 71 años, Howard, de 69, y Peter, de 66) mueran antes de haberlo distribuido todo. No identificó a los sucesores, pero dijo que sus hijos los conocen a todos y están de acuerdo en que serían personas adecuadas.

Warren Buffett tiene 94 años

El consejo de Warren Buffett para todos los padres sobre la herencia

Buffet cree que es importante que los padres reúnan a sus hijos y comprendan el alcance del testamento que dejan. Esto puede servir para hacer preguntas o incluso sugerir modificaciones. Su consejo es que los padres escuchen esas sugerencias y adopten las que sean “sensatas”. “No quiere que sus hijos pregunten ‘¿Por qué?’ con respecto a las decisiones testamentarias cuando ya no pueda responder”, señaló.

Muchas personas no conocen los detalles de los planes patrimoniales de sus padres, o incluso si existen. Ya sea que esté distribuyendo miles de millones de dólares o un puñado de reliquias familiares sentimentales, compartir esos planes con sus hijos con anticipación puede ayudar a evitar complicaciones, sorpresas y desacuerdos no deseados entre los herederos, dijo a CNBC en septiembre el abogado de planificación patrimonial de Nueva Jersey, Martin Shenkman. “Tan pronto como los padres se van, esas emociones salen del armario como un torrente, y no, (los herederos) no siempre se llevan bien”, dijo Shenkman.

Warren Buffett compartió el consejo de su padre para el Día de Acción de Gracias: hablar de la herencia con los hijos

Cada cuánto modifica Warren Buffett su testamento

Buffett y su viejo amigo y socio comercial Charlie Munger, quien murió el año pasado, observaron el mismo fenómeno, escribió el inversor: “Charlie y yo vimos a muchas familias separadas después de que los dictados póstumos del testamento dejaran a los beneficiarios confundidos y, a veces, enojados”.

El padre de Buffett usó esta técnica con éxito, dijo el inversor, quien modifica regularmente su propio testamento, haciendo cambios “cada dos años”, escribió. Por lo general, habla de los cambios con sus hijos y regularmente toma sus sugerencias, agregó.

Al comentar los cambios a sus hijos, Buffett replica una táctica que aprendió de su propio padre, un excongresista estadounidense, y señaló: “No hay nada de malo en que tenga que defender mis pensamientos. Mi padre hizo lo mismo conmigo”. Hablar de los planes patrimoniales con sus hijos puede acercar a los padres y a los hijos, escribió Buffett.

Después de todo, ser transparente y estar dispuesto a tener conversaciones francas puede generar confianza y fomentar relaciones saludables, según los expertos en paternidad. “Charlie y yo también presenciamos algunos casos en los que el testamento de un padre rico que se discutió en profundidad antes de la muerte ayudó a que la familia se volviera más unida”, escribió Buffett.

ARCHIVO - Una persona camina por la sede de la Fundación Bill y Melinda Gates en Seattle. (AP Foto/Ted S. Warren, Archivo)

Las donaciones de Buffett a la fundación de Bill y Melinda Gates

Buffett también dijo el lunes que donará cerca de 1.140 millones de dólares de acciones adicionales de Berkshire a cuatro fundaciones familiares.

El magnate ha donado el 56,6% de sus acciones de Berkshire a las fundaciones y a la Fundación Bill y Melinda Gates desde que se comprometió en 2006 a entregar casi todo su dinero a obras benéficas. Las donaciones ascendían a más de 58.000 millones de dólares en el momento en que Buffett las hizo, incluidos más de 43.000 millones a la Fundación Gates.

Con información de Reuters y AP

LA NACION