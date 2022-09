La contundente frase de Camille Vásquez sobre Johnny Depp que causó revuelo: “Demasiado borracho o drogado”

El documental Johnny vs Amber: The US Trial se estrenó en HBO Max recientemente y ya le dio la vuelta al mundo, ya que muestra el detrás de cámaras de lo que se vivió en el juicio por difamación que enfrentaron Johnny Depp y Amber Heard. La abogada Camille Vasquez tuvo un papel protagónico en dicha producción al hacer algunas declaraciones sobre el actor y su relación con la intérprete de Aquaman. Desde su perspectiva, su representado estaba demasiado borracho como para poder agredirla.

La docuserie muestra todo lo que vivieron ambas partes detrás de cada una de las audiencias en la corte de Fairfax, Virginia. Aunque el equipo legal de Amber se negó a participar, razón por la que únicamente aparecen en cámaras los abogados de Johnny. Es Vasquez quien se llevó toda la atención de los fanáticos, ya que se observó cómo fue que maquinó cada uno de los argumentos que dio en la corte y que todo el mundo tuvo la oportunidad de seguir en televisión.

Lo que dijo Camille Vasquez en el documental del juicio de Johnny y Amber

Ella y el resto del equipo se reunían en sus habitaciones de hotel cada día después de los alegatos para idear la estrategia del día siguiente. En uno de esos encuentros con Ben Chew y Jessica Meyers, Camille mencionó algo que quedó grabado en la memoria de todos los que apoyaron a Johnny desde el inicio: “Esa es una parte del caso que nunca he entendido. ¿Está borracho y drogado e incapaz de ponerse de pie o está borracho y drogado y puede atacarla, perseguirla, golpearla? Simplemente no tiene sentido”.

Con esta afirmación dejó en claro que creía 100% en su cliente y que, desde su consideración, él no pudo haber agredido a su exesposa si todo el tiempo estaba borracho y drogado, como ella misma lo argumentó en algunos de sus testimonios en el estrado.

¿Qué se espera en el documental Johnny vs. Amber: The US Trial?

La nueva producción de HBO Max muestra los momentos de tensión que vivieron todos los abogadosa y también las celebridades involucradas en el juicio. Camille Vasquez es quien tiene un papel protagónico porque se l ve en acción, con el objetivo de defender a su cliente.

Camille Vasquez acompañó a Johnny Depp en el juicio contra Amber Heard

“Es fácil pensar en este caso y suponer, son dos celebridades con mucho dinero y con una relación horrible pero es la vida de un hombre. Era su oportunidad de decirle al mundo ‘yo no hice esto’”, añadió la originaria de California en una parte del largometraje.

Además, los espectadores tendrán la oportunidad de apreciar cómo es que fueron contactados cada uno de los testigos, como Kate Moss.

“Estoy emocionada, quiero ayudar a este hombre y devolverle su vida. Los testigos que se presentaron experimentaron lo mismo: Amber es agresiva y Johnny se retraía. Es increíble escuchar las mismas historias de personas que no tienen conexión la una a la otra, obviamente algunos están diciendo la verdad”, añadió.

Por otro lado, también hay especialistas que abogan por Amber Heard y encuentran detalles no vistos dentro del juicio. Si bien los abogados de la actriz se negaron a participar en la docuserie, hay un capítulo dedicado a ella y a sus argumentos. Cada una de las partes involucradas tiene un episodio específico que aborda cómo se planificaron sus alegatos.