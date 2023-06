La decisión de un juez federal de EE.UU. que podría convertirse en un futuro revés para DeSantis

escuchar

El pasado martes, un juez federal anuló una ley estatal de Arkansas que prohibía el tratamiento hormonal, los bloqueadores de la pubertad y las cirugías de afirmación de género para menores transgénero. El magistrado aseguró que la legislación era inconstitucional, ya que violaba los derechos de igual protección de los jóvenes transgéneros y sus familias, así como la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, al negar atención médica a pacientes. Lo anterior podría convertirse en un obstáculo para el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien promulgó una ley para prohibir los mismos procesos a los menores en el Estado del Sol.

Jay Moody, juez federal de distrito, afirmó que privar a los jóvenes de estos procesos “socava los intereses que el Estado dice promover”. “En lugar de proteger a los niños o salvaguardar la ética médica, la evidencia mostró que la atención médica prohibida mejora la salud mental y el bienestar de los pacientes”, comentó. No obstante, hubo quienes no estuvieron de acuerdo con esta resolución; tal fue el caso del fiscal general republicano Tim Griffin, quien aseguró que hará una apelación ante el Octavo Circuito, según detalló Fox News.

“Estoy decepcionado con la decisión que impide que nuestro estado proteja a nuestros niños contra la experimentación médica peligrosa bajo el mote de ‘transición de género’. Desafortunadamente, el juez Moody pasa por alto lo que se entiende ampliamente en EE.UU., el Reino Unido y los países europeos: no hay evidencia científica de que ningún niño se beneficie de estos procedimientos. Continuaré luchando el tiempo que sea necesario para evitar que esterilicen a los niños”, declaró Griffin en un comunicado.

La gobernadora republicana de Arkansas, Sarah Elizabeth Huckabee, se pronunció al respecto en su cuenta de Twitter, donde se mostró en contra del fallo de Moody y explicó que “lucharán contra esto y contra la fiscalía”. “Esto no es para cuidar a nadie, son activistas impulsando una agenda política a costa de nuestros hijos y sometiéndolos a procedimientos permanentes y dañinos. Solo en la visión woke de la extrema izquierda no es apropiado proteger a los niños”, escribió.

La gobernadora republicana de Arkansas, Sarah Elizabeth Huckabee, se opuso a la decisión de anular la ley Twitter/@SarahHuckabee

¿Cómo afecta el bloqueo de ley a DeSantis?

El pasado 17 de mayo, el gobernador floridense firmó un paquete legislativo titulado Let kids be kids, calificado por sus críticos como “anti-LGBTQ+”. Una de las leyes impulsadas prohíbe que los niños reciban tratamientos de afirmación de género. Los adolescentes no podrán acceder a una cirugía de reasignación ni obtendrán medicamentos para bloquear las hormonas de la pubertad. En caso de que este lineamiento sea violado, un tribunal podría intervenir para retirar temporalmente al joven de su hogar. Asimismo, la situación sería calificada como un caso de abuso infantil.

Lo anterior provocó una respuesta inmediata por parte de los padres de familia de tres niños transgénero, quienes buscan que un juez federal anule la ley. El abogado que los representa argumentó que la iniciativa de DeSantis despoja a los progenitores del derecho de tomar decisiones médicas para sus hijos. Su demanda podría tomar más fuerza con lo recién ocurrido en Arkansas, dado que Moody aseguró que este tipo de legislaciones va en contra de la Constitución de EE.UU., un documento que rige en Florida y en todo el territorio norteamericano.

A mediados de mayo, Ron DeSantis firmó un paquete legislativo titulado Let kids be kids (Dejemos que los niños sean niños), calificado como anti LGBTQ+ por la oposición @flgovrondesantis

LA NACION