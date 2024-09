La inesperada protesta de los trabajadores de Audi: robaron las llaves de 200 vehículos

La planta de Audi en Bruselas, Bélgica, se ha convertido en el epicentro de una polémica tras una drástica medida tomada por sus trabajadores ante la crisis del sector automotriz. Frente a la posibilidad de reestructuración de la fábrica y la incertidumbre que esto genera en sus puestos de trabajo, los empleados decidieron robar las llaves de 200 vehículos como forma de presión a la empresa matriz, Volkswagen.

Los empleados se quedaron con las llaves de 200 vehículos en forma de protesta Audi

La decisión de los trabajadores de Audi sorprendió a la industria y generó revuelo tanto en la capital como a nivel internacional. La medida extrema busca paralizar la producción y el envío de coches hasta que la compañía brinde respuestas claras. Según fuentes sindicales, el futuro de la planta de Bruselas es incierto y los empleados temen por sus puestos de trabajo, indicó la agencia de noticias Belga.

La tensión en la fábrica comenzó en julio de este año, cuando la dirección de Audi Bruselas anunció la posibilidad de reestructurar la planta. Aunque se había planeado la producción del modelo Q8 e-tron hasta 2027, ahora el futuro de la línea de montaje está en duda. Esta situación es lo que ha llevado a los empleados a tomar acciones drásticas.

Los trabajadores quemaron neumáticos en el ingreso a la planta (captura de video) Belga news agency

Exigencias claras de los trabajadores

Los colaboradores, apoyados por los sindicatos locales, dejaron en claro que no permitirán la salida de ningún coche de la planta hasta que reciban garantías sobre sus empleos y el futuro de la producción en Bruselas. “No nos quedaremos de brazos cruzados mientras la dirección juega con nuestras vidas”, señaló Sor Hillal, secretario general del sindicato FGTB Métal al medio mencionado. Para los empleados, el silencio de la directiva de Volkswagen es intolerable y han exigido una retirada inmediata de los anuncios sobre el posible cierre.

La planta de Audi en Bruselas emplea a aproximadamente 3000 personas, lo que hace que cualquier decisión sobre su futuro tenga un impacto significativo en la comunidad. Los sindicatos acusan a la dirección de la empresa de intentar realizar un “lockout” o cierre patronal, lo que podría dejar a los empleados sin salarios mientras no se resuelva el conflicto.

La fábrica de Audi en Bruselas emplea a aproximadamente 3000 personas Audi

La respuesta de Audi en Bruselas

Por su parte, Peter D’hoore, portavoz de Audi Bruselas, afirmó que la producción no puede reanudarse debido a que no hay suficientes trabajadores dispuestos a operar la planta. Sin embargo, los sindicatos rechazan esta afirmación y sostienen que la empresa bloquea el diálogo social y aplica tácticas agresivas para evitar negociaciones.

La compañía sostiene que aún no se ha tomado una decisión final sobre el cierre de la planta, pero que trabajan en alternativas para mantener la viabilidad del sitio. No obstante, esto no ha sido suficiente para calmar la preocupación de los trabajadores, quienes ven en estas declaraciones una falta de compromiso por parte de la firma automotriz.

Los colaboradores temen por el posible cierre de la planta Audi

Un conflicto con repercusiones mayores

La situación en Audi Bruselas no solo afecta a los trabajadores de la planta, sino que también tiene implicaciones para la industria automotriz europea. La crisis generada por la reestructuración podría ser un reflejo de los desafíos que enfrentan otras fábricas del sector, en especial ante la creciente automatización de los procesos y los cambios en las políticas de sostenibilidad. Con el conflicto en su punto más alto, la atención está ahora puesta en las próximas negociaciones entre los sindicatos y la dirección de Audi.

LA NACION