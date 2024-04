Le prometieron ayuda económica, la estafaron y le quitaron la casa: el insólito caso de una mujer en Mississipi

Escuchar

Son cada vez más las historias de personas que se instalan por la fuerza en casas ajenas en Estados Unidos, pero pocos propietarios atravesaron una situación insólita como la de Marcia Naylor. Es que la mujer fue engañada para firmar un documento y se convirtió en una ocupante ilegal en su propia casa, por lo que fue desalojada. Ahora, debe más de 19.000 dólares por su propiedad y busca respuestas a medida que aumentan sus problemas judiciales.

La situación fue de mal en peor para Naylor. Recientemente, la mujer de la ciudad de Olive Branch, Mississipi, afrontó la muerte de su marido y empezó a tener dificultades económicas para pagar los servicios y al mismo tiempo cuidar a sus dos nietos. Entonces, un miembro de su familia la puso en contacto con una empresa, que le aseguró que iba a ayudarla en su momento de necesidad.

Son cada vez más los estadounidenses que sufren de ocupaciones ilegales Unsplash

“La compañía me dijo que pediría dinero prestado contra mi casa para darme margen de maniobra. No firmé nada. Me pidió que le compartiera una copia de la escritura de fideicomiso de mi propiedad”, relató Naylor al medio local WREG. Lo que Naylor no sabía es que por ese simple trámite estaba regalando su casa a los estafadores.

Al poco tiempo, un juez la obligó a abandonar su vivienda, ya que obtuvo una escritura de renuncia para la casa. ¿De qué se trata? Es un documento legal y una forma rápida de transferir una propiedad de una persona a otra. La única diferencia con una escritura de garantía es que no se asegura que el inmueble esté libre de gravámenes o impuestos.

La organización sin fines de lucro Better Business Bureau explicó a WREG que las escrituras de renuncia son utilizadas para este tipo de estafas. “Una táctica común es que alguien se comunique con usted y se ofrezca a ayudarlo a modificar su hipoteca y reducir sus pagos. Pero primero, necesita firmar algunos documentos legales. Si lo hace, puede estar firmando algo que transfiera el título de su casa al estafador”, alertó el organismo.

La mujer que se convirtió en okupa en su propia casa

“El juez sostiene ese documento y me dice que tengo que estar fuera de mi casa y que he estado ocupando mi casa por no sé cuánto tiempo”, se quejó. En ese contexto, Naylor se vio obligada a abandonar su vivienda, por lo que tuvo que empezar a alquilar un hogar para ella y sus nietos.

Según informó WREG, el juez de condado DeSoto falló a favor de las afirmaciones de la empresa, que asegura que Naylor les debía más de 19.000 dólares, más la posesión de su propiedad. Entre la Justicia y la compañía le dieron a la mujer pocos días para mudarse de la casa familiar con sus dos nietos y buscar otro lugar donde vivir. Además, le embargaron sus ganancias para pagar sus deudas.

La casa que Marcia Naylor se vio obligada a dejar WREG News Channel 3 / YouTube

“Simplemente, ha sido muy difícil. Soy maestra de escuela, conductora de autobús y haré cualquier otra actividad que pueda encontrar para tratar de llegar a fin de mes”, se lamentó en diálogo con el medio citado.

El problema creciente de la ocupación ilegal en Estados Unidos

De acuerdo con encuestas de Newsweek, cada vez son más los estadounidenses que se movilizan contra las ocupaciones ilegales de propiedades, a tal punto que el propio presidente Joe Biden se hizo eco de la problemática y aseguró que es necesario que “los gobiernos locales tomen medidas” para abordar el conflicto con los okupas. Incluso hay un “cazador de okupas” en California.

De acuerdo a otro estudio de Newsweek, siete de cada diez estadounidenses dicen que los ocupantes ilegales, definidos como individuos que ocupan una propiedad que no les pertenece y luego viven allí sin consentimiento ni pago de alquiler, deberían, según la ley, ser descritos como “intrusos” y no como una subcategoría de inquilinos.

Naylor entregó su casa sin saberlo Pexels

Asimismo, un 61% se opone al concepto de derechos de los ocupantes ilegales en general, mientras que un 66% cree que una ley actual en Nueva York es demasiado indulgente al considerar que los okupas “nunca” deberían recibir derechos, sin importar cuánto tiempo hayan habitado una propiedad.

LA NACION