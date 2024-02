escuchar

Un hombre que pensó que había ganado un premio mayor de 340 millones de dólares en Powerball demandó a la agencia de lotería después de que se negaran a entregarle el premio. Los administradores del juego dijeron que su sitio web solo había mostrado sus números como la combinación ganadora por error, por lo que no podían darle el dinero.

Billete de lotería de John Cheeks

John Cheeks, residente de Washington DC, compró su billete de lotería el 6 de enero de 2023. Aunque no vio los resultados del sorteo al día siguiente, sí comprobó que sus números fueron los que se publicaron en el sitio web de la agencia dos días después. Para poder seleccionar la combinación, se centró en varios cumpleaños familiares y otros dígitos que eran importantes para él y que coincidían con lo publicado.

En declaraciones a NBC Washington, Cheeks manifestó cómo se enteró de que aparentemente había ganado la lotería: “Me emocioné un poco, pero no grité, no grité. Llamé educadamente a un amigo. Tomé una foto como me recomendó y eso fue todo. Me fui a dormir”. Además, agregó que, debido a que las posibilidades de ganar eran mínimas, se lo tomó con calma.

Los números publicados en el sitio web diferían de los de la transmisión en vivo de Powerball. Cuando el residente de Washington intentó canjear el ticket en un minorista autorizado el 10 de enero, descubrió que ninguno de sus números coincidía con el sorteado en vivo, por lo que se dirigió al centro de premios de la Oficina de Loterías y Juegos de DC. Ahí, nuevamente le dijeron que no era el ganador.

El abogado de Cheeks, Richard Evans, señaló que un contratista de lotería finalmente informó a su cliente que Taoti Enterprises, una agencia de publicidad digital con sede en DC que administra el sitio web de la Lotería, había cometido un “error” y publicó los números equivocados.

Por ahora, no hay señales de un próximo acuerdo. Incluso con el reconocimiento del error, el caso de Cheeks todavía no tiene un fin. “No he visto la evidencia que respalde eso todavía. Incluso si se cometió un error, la pregunta es: ¿Qué hacer al respecto?”, indicó el especialista: “Hay un precedente de esto, un caso similar que ocurrió en Iowa, donde un contratista admitió un error y pagó las ganancias”, declaró para NBC Washington.

Richard Evans, el abogado de Cheeks, en exclusiva con la periodista, Jackie Bensen (captura de pantalla de News4)

Qué es Powerball y de cuánto es el pozo mayor actualmente

Powerball es una lotería multijurisdiccional ampliamente reconocida en Estados Unidos. Los jugadores eligen cinco números principales entre uno y 69, además de un número Powerball entre uno y 26. Para ganar el premio mayor, se deben acertar los seis números.

El costo del ticket es de US$2 por juego, con la opción de agregar el multiplicador Power Play por US$1 adicional, lo que aumenta las posibles ganancias.

Un año después del anuncio, Cheeks continúa su lucha por el premio, mientras la empresa de lotería se niega a concederle el premio y se desliga del error cometido por el sitio web.

En este momento, el pozo de Powerball sigue creciendo. Luego de que nadie resultara afortunado en el sorteo del sábado, el total para este lunes subió a US$330 millones, con una opción en efectivo de US$155,8 millones, lo que alimenta los sueños de riqueza instantánea de múltiples jugadores.