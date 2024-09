Cuál es la tienda de la suerte en Houston que vendió el boleto ganador de Mega Millions

El pozo de Mega Millions aumentó hasta $800 millones de dólares y ya tiene dueño. En el sorteo del martes 10 de septiembre, un residente de Texas, que compró el boleto en una gasolinera de Houston, acertó los seis números de la lotería y la Mega Ball dorada. De esta forma, las autoridades entregarán el séptimo pozo más grande en la historia del juego.

Según anunciaron las autoridades de la lotería, la gasolinera Murphy USA, ubicada en la autopista 90A en Sugar Land, Houston, fue el lugar donde se vendió el boleto ganador del premio mayor de Mega Millions. El establecimiento, que ahora se posiciona como la nueva tienda de la suerte, se encuentra dentro de un conocido parque comercial de la zona, que también alberga otros servicios como son Walmart y Moody Bank.

El jugador en cuestión pidió al cajero de la tienda los números ganadores que en esta ocasión fueron: 1, 2, 16, 24 y 66 y la Mega Ball dorada que fue 6, con Megaplier de 4X.

Como es habitual en estos casos, Murphy USA recibirá una compensación monetaria de Mega Millions por haber emitido el boleto ganador.

Cuánto dinero recibirá finalmente el ganador de Mega Millions

El reciente premio mayor de Mega Millions, estimado en 800 millones de dólares, se reduce considerablemente al momento de elegir cobrar en efectivo. Los ganadores tienen la opción del total o de percibir un pago inmediato, calculado en esta ocasión en US$404,2 millones. A ambos montos se les descuentan los impuestos.

Existen dos métodos para recibir el premio: en efectivo o mediante anualidades. Optar por el efectivo implica recibir una suma que representa aproximadamente el 50% del total del pozo. Como alternativa, el ganador puede seleccionar el plan de anualidades, que consiste en un pago inicial seguido de 29 pagos anuales. Cada uno de ellos es 5% mayor que el anterior para contrarrestar la inflación.

Cuánto dinero recibirá efectivamente el ganador de Mega Millions Pexels

Independientemente del método elegido, los ganadores deben considerar los impuestos federales. La lotería retiene un 24% del premio antes de entregar el monto. Además, los residentes de algunos estados deben enfrentan impuestos locales. En este caso particular, como el boleto fue comprado en Texas, el ganador no enfrentará pagos adicionales más allá de la retención federal. Este es uno de los pocos estados que no retiene adicionales sobre premios de lotería.

Qué estados no cobran impuestos a los ganadores de Mega Millions

Wyoming

Washington

Texas

Tennessee

Dakota del Sur

New Hampshire

Florida

California

Delaware

Los estados en EE.UU. cobran impuestos sobre los premios mayores de Mega Millions AP/Ross D. Franklin

Cuántos impuestos cobra cada estado a los ganadores de Mega Millions

Existen algunos estados de EE.UU. que tienen tasas impositivas altas sobre los ganadores de Mega Millions y Powerball. Popularmente, estos son considerados los “peores lugares” para ganar la lotería, ya que el monto total del jackpot se ve reducido aún más. Es importante saber que en algunos casos, el porcentaje podría variar de acuerdo con el pozo.

Nueva York: 10,8%.

Maryland: 9,5%.

Nueva Jersey: 8%

Oregon: 8%

Wisconsin: 7,65%

Dakota del Norte: 2,9%

Mississippi: 3%

Pensilvania: 3,7%

Indiana: 3,15%

