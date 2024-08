Estos son los tres trucos para ganar la lotería Powerball que ponen a prueba los expertos

Escuchar

La lotería Powerball es una de las más populares en Estados Unidos. Todos los días de sorteo causan gran expectativa, sobre todo cuando el pozo sube a cantidades increíbles que le cambian la vida a los ganadores. Es por eso que siempre causan intriga y curiosidad las supuestas estrategias que ayudan a aumentar las posibilidades de triunfo. De acuerdo con expertos, hay algunas que sí podrían ser una vía al ansiado premio mayor.

En la actualidad, según el historiador Jonathan Cohen, que hizo un libro sobre la influencia de las loterías estadounidenses, los nacionales de ese país gastan más en tickets para sorteos que en cigarros o en teléfonos. Por lo tanto, las autoridades estatales advierten en cada uno de los juegos de la importancia de no caer en las adicciones. Aun así, el dato que aporta Cohen permite dar un vistazo a lo relevante que es esta industria en EE.UU.

¿Funciona comprar más tickets para el Powerball?

Entre las diferentes estrategias que suelen aplicar los jugadores para poder aumentar sus oportunidades de ganar está optar por una sola combinación de números significativos durante muchos años, con la esperanza de que alguna vez la suerte los beneficie. Sin embargo, para Nicholas Kapoor, profesor de la Universidad de Fairfield en Connecticut, quien ganó la lotería al comprar un ticket para enseñarles a sus estudiantes de probabilidad y estadística, señaló que la única manera de poder subir las oportunidades es comprar más boletos. “Cuantas más entradas compres, más posibilidades tendrás de ganar”, indicó el experto matemático.

¿Es mejor elegir fechas importantes o números al azar en la lotería?

Otros teóricos y profesores han profundizado sobre este punto. El profesor de estadística de Harvard, Mark Glickman, no está a favor de las fechas significativas. En su lugar, insta a optar por las selecciones rápidas, que ofrecen sorteos como Powerball. En esta modalidad se compra el boleto y se deja que el sistema elija la combinación de números con la que se apostará.

El punto de vista del profesor está basado en que, si varias personas comparten esos mismos números de la suerte y luego resultan ganadoras, el pozo de la lotería tendrá que repartirse. Cabe destacar que en las reglas de Powerball se establece que, para el premio mayor, si dos o más jugadores coinciden con todas las bolas del juego deberán dividir sus ganancias.

“Si eliges los números como cumpleaños o secuencias que cientos de personas juegan, como la secuencia del 1 al 6, todavía tienes la misma oportunidad de ganar, pero tu parte del premio será muco menor”, indicó el especialista. Por eso, el truco es optar por las combinaciones aleatorias para aumentar las posibilidades de llevarse más dinero.

Asimismo, el experto de Harvard señaló que no se pueden estudiar los números ganadores anteriores para detectar patrones, ya que el juego es completamente al azar.

¿Se deberían comprar entradas tanto para Powerball como para Mega Millions?

Sobre este último truco, que incluye a las dos loterías más populares de Estados Unidos, Glickman indica que sí se suben las probabilidades, puesto que se participa en dos sorteos. No obstante, insta a las personas a no verlo como planificación financiera, sino como entretenimiento. En su práctica, juega la lotería cuando el premio alcanza niveles muy altos para fantasear con qué haría con su ganancia, pero no lo convierte en un hábito.

