Ganó la lotería, fue enviado a prisión y cuando consultó el saldo de su cuenta quedó devastado

Después de pasar cinco meses tras las rejas en el centro de detención de Hamilton-Wentworth, en Canadá, Collin McLeod salió de prisión con una percepción que no era la correcta. En lugar de la cálida bienvenida que esperaba, su amigo le tenía una triste noticia. “No vas a estar muy feliz”, le dijo. En ese instante, el hombre descubrió que solo le quedaban 97 dólares en su cuenta bancaria, cuando tiempo atrás tenía un millón de dólares por cobrar de la lotería en Ontario.

“Ganar la lotería es lo peor que me pasó jamás”, aseguró en una entrevista con The Hamilton Spectator. Luego de su paso por la cárcel, se encontró con que todas sus criptomonedas habían desaparecido junto con sus posesiones y objetos de valor. Su casa rodante, su armario lleno de recuerdos y otros objetos valiosos ya no estaban. De su departamento se llevaron hasta las cenizas de su padre. Sus preciados relojes, equipos Harley-Davidson, ropa interior y utensilios de cocina de alta gama también se esfumaron.

El comercio en el cual Collin McLeod compró su ticket ganador Google Maps

Solo tres años antes, experimentó la cima de la fortuna al comprar el ticket ganador de la lotería. Desde ese triunfo, su vida fue una montaña rusa de altibajos, con momentos en los que se sintió invencible, como cuando adivinó los números que saldrían en el Lotto Max Maxmillion. Pero también vivió sucesos que merecen el olvido, como los motivos que lo llevaron a prisión o el robo millonario que sufrió mientras estaba tras las rejas.

Si bien no hay culpables por este delito, se sabe que sus vehículos estaban a nombre de amigos, quienes, según se le informó a McLeod, habían cedido sus posesiones bajo presión a desconocidos. Además, estas personas tenían la clave de la billetera virtual donde él guardaba sus criptomonedas para invertir.

El hombre que ganó la lotería, fue a prisión y cuando salió lo perdió todo Lotería OLG

A pesar de recurrir a la Justicia y a la Policía, no se tomaron acciones legales contra los delincuentes. McLeod culpa a las autoridades de no haber hecho lo suficiente para resolver el caso y recuperar sus bienes. Es por eso que el hombre regresó a Smithville, en la región del Niágara, y se instaló en un modesto departamento que es propiedad de su familia con el objetivo de rehacer su vida.

Cómo terminó en prisión el hombre que ganó un millón de dólares en la lotería de Canadá

Collin McLeod afirma que ganar la lotería es lo peor que le pasó en la vida, no solo por el robo que lo separó de sus amigos, sino también porque cree que volverse millonario lo dejó tras las rejas. El hombre fue a prisión el 8 de abril de 2021, según él, por culpa de los excesos que comenzó a tener tras recibir grandes sumas de dinero. Inicialmente, fue detenido por conducir con prohibición, lo que implicaba una violación directa de las leyes de tráfico. Pero la situación se complicó cuando emitieron una orden judicial para registrar su apartamento.

Collin McLeod ganó la lotería, pero unos años después lo perdió todo Pexels

Durante la búsqueda, las autoridades encontraron una caja fuerte con distintos estupefacientes, entre ellos 46 gramos de la droga MDMA. McLeod admitió ser propietario de una pequeña bolsa de cocaína que encontraron sobre una mesa, pero negó la propiedad de otras drogas que aparecieron durante el registro. Este incidente marcó el inicio de su período tras las rejas.

