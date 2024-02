Escuchar

Los premios de la lotería pueden ser motivo de grandes celebraciones y, con frecuencia, las personas ganadoras suelen utilizar el dinero para ampliar su casa, pagar estudios universitarios o realizar largos viajes de placer. Sin embargo, esto no ocurrió con una pareja que se encuentra en intensa disputa legal, desde que ambos se separaron y ella se quedó como titular del gran pozo.

Michael Cartlidge y Charlotte Cox fueron a una tienda a comprar alimentos, en Spalding, Inglaterra, cuando a él se le ocurrió jugar con unas tarjetas de Lotto, pero ella fue quien realizó la transacción. Al llegar a su casa, descubrieron que habían ganado el equivalente a US$1,2 millones. Entonces, comenzaron a realizar planes, como comprar una propiedad y dividirse el dinero. No obstante, todo cambió cuando ella terminó la relación.

Michael Cartlidge buscará que se haga justicia con un premio de la lotería que ganó con su expareja Facebook / mikey.cartlidge.7

Cartlidge comentó que, en un principio, habían acordado compartir la recompensa de la lotería, pero que, semanas después, ella decidió separarse y aseguró que era la única merecedora del botín, según informó Daily Mail. Las cosas se complicaron aún más cuando las autoridades de Camelot Lottery concluyeron, tras ver el video de la compra tomado por una cámara de seguridad del local, que las dos personas tenían derechos sobre el dinero. Sin embargo, poco después se sentenció que ella era la única ganadora.

“Estoy en shock. Puedo admitir abiertamente que no habríamos conseguido ese billete sin Charlotte, pero ella tampoco lo habría conseguido sin mí. Sé que el pago se realizó a través de su cuenta bancaria, pero el premio debería ser dividido”, comentó el hombre. Además, él insiste en que intentó pagar el ticket, pero que la transacción fue rechazada, por lo que fue ella quien finalmente realizó la compra.

Tarjetas de algunos de los juegos de la lotería del Reino Unido Captura national-lottery.co.uk/

The Sun señaló que Michael y Charlotte tenían tres meses como pareja cuando la suerte tocó a su puerta con un raspadito de la lotería del Reino Unido. Tras el veredicto final, él está convencido de emprender acciones legales contra quien resulte responsable. “Estoy dispuesto a luchar por ello para asegurarme de que me paguen lo que me deben. Especialmente, después de que Camelot estuvo de acuerdo con esto. Ahora que el nuevo propietario se hizo cargo de la lotería, dieron un giro de 180 grados”.

Qué dijeron las autoridades de la lotería

Por su parte, las autoridades de Allwyn confirmaron a The Sun que el hombre no tiene derecho a reclamar el monto ganado: “Las reglas de la lotería nacional para juegos de rasca y gana dejan en claro que solo un jugador puede ser dueño de un boleto y que solo la persona cuyo nombre y dirección están escritos en el reverso de la tarjeta ganadora puede reclamar un premio”.

Un hombre del Reino Unido está en disputa con su exnovia por el premio de la lotería Facebook / mikey.cartlidge.7

También comentaron que, cuando más de una persona compra un boleto de la lotería, lo recomendable es elaborar un acuerdo de carácter legal para evitar conflictos a futuro, en caso de que resulten ganadores. “Si no hay un pacto legal, cualquier disputa entre las partes debe resolverse entre ellas de manera privada”, agregaron.

En tanto, la persona que le vendió el ticket ganador a la pareja comentó que, a su entender, el premio debería dividirse entre ambos. “No estoy del lado de nadie. Me gustan los dos. Pero honestamente creo que el dinero debería repartirse en partes iguales”, dijo a Mirror.