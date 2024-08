Licencia de conducir gratis en Massachusetts: todo lo que hay que saber

Escuchar

El Registro de Vehículos Motorizados (RMV, por sus siglas en inglés) de Massachusetts es la agencia encargada de tramitar y emitir la licencia de conducir e identificación para los residentes. Este documento tiene un costo para la mayoría de los habitantes, pero de acuerdo a las leyes estatales, hay un sector de la población que puede conseguirla gratis si cumple con ciertos requisitos específicos.

Licencia de conducir gratis en Massachusetts: cómo obtenerla

El RMV explica que los veteranos que fueron aprobados para tener una placa de ‘Veterano Discapacitado’ (DV, por sus siglas en inglés) por Asuntos Médicos, están exentos de pagar ciertas tarifas de registro y/o licencia de conducir. Asimismo, aclara que no importa si el residente que perteneció a alguna rama de las fuerzas armadas ha obtenido la matrícula, pero debe recibir la aprobación.

Los veteranos discapacitados por Asuntos Médicos están exentos de pagar ciertas tarifas de registro y/o licencia de conducir del RMV RMV de Massachusetts

Las leyes del estado indican que los veteranos discapacitados no necesitan pagar una tarifa de registro por un vehículo de pasajeros o camioneta, la cual debe ser de su propiedad del veterano y usarse para fines no comerciales. Puede elegir un juego de matrícula DV o uno para pasajeros. En caso de que elija para pasajeros, con un costo especial adicional por ser personalizadas o reservadas, debe pagar el precio extra.

Cómo obtener las placas de veteranos discapacitados en Massachusetts

Los residentes de Massachusetts que hayan prestado servicio en las Fuerzas Armadas de EE.UU. pueden optar por tener la palabra ‘Veterano’ impresa en su licencia de conducir o tarjeta de identificación, cuando soliciten, renueven o dupliquen. También pueden solicitar placas especiales que demuestren su servicio y para veteranos discapacitados, que se emiten únicamente a aquellos calificados que cumplen con tres condiciones:

Calificar para privilegios permanentes de estacionamiento para discapacitados.

Tener un mínimo de 60% de calificación de discapacidad relacionada con el servicio, según lo determinado por el Departamento de Asuntos de Veteranos (VA, por sus siglas en inglés) y que figura en la carta de desglose de discapacidad.

Una combinación de las discapacidades relacionadas con los servicios enumerados que sumen un 60% deben ser afecciones que impacte en la deambulación y que calificarían para privilegios de estacionamiento para discapacitados.

En Massachusetts, los aprobados para una placa de Veterano Discapacitado por Asuntos Médicos están exentos de pagar ciertas tarifas RMV Massachusetts

Estas matrículas se emiten únicamente al propietario principal de un vehículo de pasajeros registrado. La aprobación también significa que cumple con los estándares de elegibilidad para una exención del Impuesto Especial sobre Vehículos Motorizados.

El Capítulo 60A de la Ley General, establece: “Esta exención se aplicará a no más de un vehículo motorizado que sea propiedad y esté registrado para el uso personal no comercial de dicho veterano o persona. Si elige no registrar su vehículo con las placas para veteranos discapacitados y solo está solicitando la carta de aprobación para el impuesto especial, aún debe cumplir con todos los requisitos enumerados para las placas para veteranos discapacitados”.

El Registro de Vehículos Motorizados (RMV) de Massachusetts es la agencia encargada de tramitar y emitir la licencia de conducir Google Maps/Yulia Berry

Cómo renovar una licencia de conducir de veterano

Si la licencia no está lista para renovarse, el solicitante puede obtener un duplicado sin cargo con el Indicador de veteranos. No hay tarifa adicional, pero debe pagar una de renovación. Se puede completar la transacción en persona en un Centro de Servicio del RMV. El residente debe presentar una solicitud de licencia completa y uno de estos documentos:

Un DD-214 que indica baja honorable (solo se acepta el formato largo de página completa.

Un DD-215 que indica baja honorable.

Un formulario de baja honorable.

Un miembro activo de las Fuerzas Armadas que se encuentre temporalmente fuera de Massachusetts y no pueda regresar a su hogar antes de que caduque la licencia de conducir, puede solicitar al RMV una licencia de conducir temporal válida por hasta 60 días después de la fecha de vencimiento de la original. Sin embargo, esta extensión solo se puede otorgar una vez.

LA NACION