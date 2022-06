Mostraron cómo es viajar en su jet privado por 30.000 libras y sus seguidores repudiaron un detalle

Algunas personas se hacen famosas en TikTok por grabar clips graciosos, por mostrar recetas de cocina o simplemente por bailar frente a la cámara, pero otros se ganan la envidia de sus miles de seguidores por exhibir su vida como millonarios. Una pareja de influencers recibió todo tipo de comentarios después de publicar cómo es viajar en un avión privado, pero eso, en lugar de hacerlos desistir, incrementó sus números en la plataforma.

Desde la cuenta @luxetravelcouple, la pareja mostró cada detalle de su viaje de Miami a Dubai, en primera clase y por 14.500 dólares, entre la oferta de lujo se veían una pijama personalizada, kits de cuidado y aseo de la marca Bulgari, un arcón de snacks gourmet, y lo mejor, una cabina equipada con cama y televisión para descansar con total comodidad. Una seguidora les preguntó si no era mejor idea viajar en primera clase y su siguiente video fue precisamente esa experiencia.

Una pareja con mucho dinero mostró cómo es viajar en un jet privado y fue repudiada

En el clip, la mujer cuenta que la mejor parte de viajar en avión privado y no en primera clase es que puedes llegar de 15 a 30 minutos antes de la hora de despegue y esperar por ese momento en una sala íntima con bebidas, alimentos y sin preocupaciones por el peso del equipaje o los artículos no permitidos en la maleta. Aunque el avión está cerca de la sala, la pareja se sube a un automóvil que los deja justo enfrente, en donde son recibidos por la tripulación: “Como pueden ver, este es un avión pequeño, solo para seis pasajeros, pero es suficiente para un viaje de tres horas”, detalla.

La mujer explica que pidieron comida y bebidas con anticipación, pero no solo eso sino que pudieron celebrar un cumpleaños con pastel mientras se trasladaban de Londres a Marruecos con todas las comodidades. Aunque no todos los aviones cuentan con ese servicio, su jet privado sí tenía WiFi y aprovecharon para trabajar antes del aterrizaje. En 15 minutos libraron todos los filtros de migración mientras esperaban en una sala dispuesta para ellos solos.

“¿Cuánto cuesta viajar en jet privado?”, preguntó uno de sus seguidores y ella respondió con otro clip en el que aclara brevemente que pagaron 30.000 libras por persona, contando el vuelo de regreso a Londres. Su forma tan lujosa de viajar generó cuestionamientos sobre sus ocupaciones y aclaró que ambos son emprendedores y poseen negocios en el área del cuidado de la salud de las mascotas y en la industria de la belleza.

Una pareja de influencers relató a sus seguidores cuánto le costó viajar de Londres a Marruecos en vuelo privado captura de TikTok - captura de Tiktok

Pero no todas las reacciones fueron positivas, la pareja fue duramente criticada principalmente por su falta de conciencia ambiental: “Me encanta cuando la gente deja claro lo poco que le importa el ambiente, mientras tengan el dinero para viajar en una de las formas más contaminantes”, “que puedas pagarlo no significa que tienes que hacerlo. El dinero no debería borrar la responsabilidad ambiental de tu cerebro de rico”.

Mientras que otros aceptaron sentir envidia por su modo de vida: “No estoy llorando porque nunca tendré una de estas experiencias, no con el salario de profesor”, “trabajo durante 50 horas a la semana y no puedo pagar por comida. Amo ver estos videos, por cierto”.