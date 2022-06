Nicole Kidman irrumpió en las redes con una llamativa foto retro de su casamiento con Keith Urban

Nicole Kidman y Keith Urban están de fiesta por su aniversario 16 de bodas y lo celebraron a través de las redes sociales muy a su estilo; cada uno hizo un posteo único que dejó ver la romántica relación que llevan a pesar de los años. No cabe duda que cuando el amor es verdadero, no importa cuánto tiempo pase. Los cantantes son una prueba de que no todos las relaciones entre famosos son efímeras y decidieron compartirlo con sus millones de seguidores.

Kidman, de 55 años, publicó en su Instagram una fotografía del recuerdo de su boda, con un estilo antiguo y en la que se les observa bastante felices y enamorados en su día especial. “Dulce XVI. Recuerdo esto como si fuera ayer”, decía la leyenda con la que la también actriz compartió este momento que ahora atesorará para toda la eternidad.

Nicole Kidman conmemoró su aniversario de bodas con Keith Urban

La imagen muestra a la pareja encender las velas en su ceremonia de bodas, en el año 2006, en una iglesia en Manly, Australia. Entre los detalles, se puede ver el vestido de un solo hombro que portó la famosa, acompañado de un largo velo que colgaba detrás de ella. Por su parte, Keith lucía un traje negro y una corbata a tono. “Siempre”, y al lado un corazón rojo, fue la palabra con la que Nicole finalizó su publicación en la red social.

Por su parte, Keith también quiso compartir con sus casi 3 millones de seguidores el motivo de celebración de él y su esposa. Conmemoró esta fecha tan especial para ellos con una fotografía de ambos. “Feliz dulces 16, bebé”, escribió el intérprete de country en la leyenda de una imagen que los muestra a los dos en una comida casual.

La historia de amor de Nicole Kidman y Keith Urban

Kidman y Urban se conocieron en el año 2005, en una cena ofrecida en Los Ángeles a personalidades australianas. Quedaron tan encantados que ella le dio su número de teléfono. Keith no la llamó de enseguida, ya que poco tiempo atrás había terminado su relación con la modelo Niky Taylor y se quería tomar un respiro de todo tipo de romance.

El posteo de Keith Urban con el que conmemoró su aniversario con Nicole Kidman

Meses después, la contactó y tuvieron algunas citas. Ellos mismos han declarado para diferentes medios que fue un primer encuentro muy romántico: pasearon por el Central Park de Nueva York. La actriz quedó enamorada en un instante, ya que hacía cinco años que se había separado de Tom Cruise y tuvo relaciones muy breves e inestables con Lenny Kravitz y Steve Bing.

Luego de sus separaciones traumáticas, Kidman quiso mantener a su nuevo galán en el anonimato y se cuidó de los flashes. Aunque eso no funcionó del todo, porque, a pesar de esconderse de las cámaras, fueron captados en varias ocasiones y comenzaron los rumores de un romance entre ellos.

La chispa fue tan fuerte que se casaron en 2006, un año después de haberse conocido y, por más de que se amaban, su matrimonio no comenzó de la manera esperada. Él tenía una adicción al alcohol y entró a rehabilitación unos meses después de haber contraído nupcias. Sin embargo, con el paso del tiempo superaron este obstáculo juntos y sus vidas siguen entrelazadas hasta el día de hoy.