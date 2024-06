Una pizzería de Nueva York fue elegida como la mejor de Estados Unidos: dónde queda y cuál es la especialidad

Escuchar

Una pizzería napolitana, en Nueva York, se reafirma como la mejor pizzería de Estados Unidos, según la influyente guía 50 Top Pizza . El anuncio se hizo en West Edge , dentro del Chelsea Market, durante una ceremonia presentada por Scott Wiener y transmitida en vivo por las redes sociales de la cadena.

Se trata de una confirmación importante para Anthony Mangieri, propietario de Una Pizza Napoletana , quien durante la ceremonia se mostró visiblemente emocionado por alcanzar por tercera vez consecutiva el primer puesto de la lista de Estados Unidos. En segundo lugar, se encuentra Tony’s Pizza Napoletana en San Francisco, de Tony Gemignani . El tercer puesto del podio es para Pizzeria Beddia en Filadelfia, de Joe Beddia.

En cuarto lugar, se sitúa Ribalta , en Nueva York; en quinto lugar Ken’s Artisan Pizza, en Portland, y en sexto lugar Jay’s, en Kenmore. Otro restaurante neoyorquino, Don Antonio, ocupa el séptimo puesto. Octavo es Pizzeria Sei , en Los Ángeles; noveno es La Leggenda, en Miami, y décimo Robert’s, en Chicago.

La gran novedad de 2024 es el 50 Top Pizza Slice USA 2024 , que presenta las diez mejores porciones de pizza de Estados Unidos. El primer puesto lo ocupa L’industrie Pizzeria , de Nueva York; el segundo, Slice & Pie , de Washington, y el tercero, Taglio , de Mineola.

La pizza margarita de Nápoles que cruzó el Atlántico para reinar en NY. Federico Magonio - iStockphoto

También se entregaron los esperados premios especiales para 2024: el Pizzero del Año 2024 – Premio Ferrarelle fue para Giorgia Caporuscio de Don Antonio , en Nueva York; el Premio Pizza del Año 2024 – Latteria Sorrentina ha sido para Mission Impossibile de Tony’s Pizza Napoletana en San Francisco, una pizza completamente vegetariana; el Premio Nueva Entrada del Año 2024 – Solania ha sido para Pizzeria Beddia , en Filadelfia; la Actuación del Año 2024 – Premio Robo fue para Robert’s , en Chicago; el Premio Mejor Fritura 2024 – Il Fritturista – Oleificio Zucchi fue para La Leggenda , en Miami; el Premio a la Mejor Propuesta de Pasta 2024 – Pastificio Di Martino se lo llevó Partenope Ristorante , en Dallas; el One to Watch 2024 – Orlando Foods Award ha sido para GRANA , en Portland; el Mejor Servicio de Cerveza 2024 – Premio Peroni Nastro Azzurro ha sido para Zeneli en New Haven, y finalmente la Mejor Lista de Postres 2024 – Premio Cremoso – La Dispensa ha sido para Una Pizza Napoletana , en Nueva York.

El premio Green Oven 2024 – Goeldlin que reconoce a las pizzerías que tienen prácticas ambientalmente sustentables, fue otorgado a Ken’s Artisan Pizza , en Portland.

La ciudad de Nueva York confirma su condición de capital de la pizza de Estados Unidos con 17 restaurantes en la guía, seguida de Chicago con 7 y Portland con 6. El estado más representado es Nueva York con 19 pizzerías, seguido de California con 14 pizzerías e Illinois con 7.

“Hemos hecho un esfuerzo importante para ampliar la Guía 50 Top Pizza USA 2024 para incluir 100 pizzerías “, afirmaron los curadores de la guía 50 Top Pizza, Barbara Guerra, Luciano Pignataro y Albert Sapere , " con las 50 mejores clasificadas y otras 40 donde puedes disfrutar de una excelente pizza, y la emocionante nueva incorporación de las diez mejores porciones de pizza del país, que esperamos que crezca aún más en el futuro. El movimiento de la pizza estadounidense está en gran efervescencia, con una nueva generación de artesanos cada vez más centrados en la calidad del producto y los ingredientes, que ha ganado un fuerte impulso en el último año, incluida la introducción de menús de degustación en muchas pizzerías” .

Los 12 primeros puestos del ranking 50 Top Pizza USA 2024 y los tres primeros puestos del ranking 50 Top Pizza Slice USA 2024 entran automáticamente en las 100 mejores pizzerías del mundo , que se celebrará en el Teatro Mercadante de Nápoles el 10 de septiembre para el 50 Top Pizza World 2024 .

El próximo evento está previsto para el 10 de julio en el Teatro Manzoni de Milán , donde se anunciarán las mejores pizzerías de Italia para 2024.

El siguiente es el ranking de las 20 mejores pizzerías de Estados Unidos en 2024

1 Una pizza napolitana – Nueva York, EE. UU.

2 Tony’s Pizza Napoletana – San Francisco, EE. UU.

3 Pizzería Beddia – Filadelfia, EE. UU.

4 Limelight – Nueva York, EE. UU.

5. Ken’s Artisan Pizza – Portland, Estados Unidos

6 Jay’s – Kenmore, EE. UU.

7 Don Antonio – Nueva York, Estados Unidos

8 Pizzería Sei – Los Ángeles, EE. UU.

9 La leyenda - Miami, EE. UU.

10 Robert’s - Chicago, EE. UU.

11 ' O Munaciello – Miami, Estados Unidos

12 Partenope Ristorante – Dallas, EE. UU.

13 Razza Artisan Pizza - Jersey City, EE. UU.

14 Pasquale’s – South Kingstown, EE. UU.

15 Song’ E Napule – Nueva York, EE. UU.

16 Kesté - Nueva York, EE.UU.

17 Ops – Nueva York, Estados Unidos

18 Fabrica Pizza – Tampa, EE. UU.

19 Pizza Secret – Nueva York, EE. UU.

20 Casa de la Harina – San Luis Obispo, EE.UU.

Una mirada a los secretos de Mangieri

Mangieri está armado con dos armas secretas: sus formidables socios Jeremiah Stone y Fabián von Hauske Valtierra, los chefs propietarios de los cercanos Wildair y Contra, responsables de los platos pequeños y los postres., publicó The New Yorker. Juntos, el trío ha creado un lugar lo suficientemente excepcional como para que cobrar veinticinco dólares por una pizza de treinta centímetros no parezca descabellado.

Anthony Mangieri, propietario de Una Pizza Napoletana, ganadora como la mejor pizzeria de Estados Unidos

Los platos pequeños son admirablemente ambiciosos, aunque un poco cerebrales. Un antipasto compacto, compuesto por un disco de ricota cubierto con una sola anchoa, una maraña de brócoli rabe silvestre y la mitad de un huevo cocido con yema confitada, parecía, una noche, como si lo hubieran preparado con pinzas. Un montón de langosta cruda, dulce y fría, finamente molida, se convirtió en una especie de salsa deliciosa cuando se mezclaba con la corona de garbanzos, apio picado, ralladura de limón y perejil que lo rodeaba.

Los postres, sin embargo, establecen un nuevo estándar, al estilo Mangieri. La superficie de una panna cotta mantecosa, bañada con lagos de aceite de oliva y jugo de cereza y rodeada de bocanadas de mousse de cereza, parecía un planeta en el que me gustaría vivir. Parece una tontería usar la palabra “vainilla” de manera peyorativa una vez que has probado el helado de von Hauske Valtierra, tan suave y espeso como el gelato: tremendamente salado pero exquisitamente equilibrado, con una tentadora nota de malvavisco tostado. Una noche reciente, un comensal dejó la cuchara y dijo las palabras mágicas: “Mejor que Italia”.

LA NACION