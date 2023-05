Perdió su anillo por accidente en el inodoro y 13 años después lo encontró alguien impensado

escuchar

En 2010, un hombre de Minnesota le obsequió a su esposa un anillo de diamantes para celebrar su aniversario de bodas. No obstante, la joya le quedó grande, lo que ocasionó que se le resbalara del dedo y cayera accidentalmente en el inodoro. En ese momento, la mujer no logró recuperarlo y se resignó a no volverlo a ver. Sin embargo, la historia dio un giro inesperado 13 años después, cuando le informaron que su anillo había sido localizado por trabajadores de una planta de tratamiento de aguas.

David y Mary Strand, de 75 y 71 años respectivamente, han estado casados durante 46 años. La pareja recuerda cada uno de sus aniversarios con cariño, pero uno en particular es difícil de olvidar: el trigésimo tercero, cuando David sorprendió a su esposa con un asombroso anillo de oro y diamantes que terminó en la cañería por un desafortunado movimiento.

La joya le quedaba floja a Mary. Al principio, simplemente volvía a colocarlo cuando sentía que estaba por caerse. No obstante, durante una ida al baño, el anillo se le resbaló y terminó dentro del inodoro. La mujer intentó recuperarlo, pero fue en vano porque la sortija ya estaba en la profundidad de la tubería, según detalló un comunicado del Consejo Metropolitano, una organización gubernamental que brinda atención a los habitantes de la región metropolitana de Twin Cities.

Una mujer recuperó un anillo que le regaló su esposo tras 13 años de haberlo perdido

De inmediato, Mary llamó a David para informarle de los hechos, confió en que él podría rescatar la joya, dado que tenía un negocio de limpieza de alcantarillas y desagües. El esposo desinstaló el inodoro y deslizó una cámara con el propósito de ubicar al anillo. No obstante, sus esfuerzos no resultaron, se dieron por vencidos y se resignaron a que nunca recuperarían el obsequio de aniversario.

Una llamada llena de esperanza

Trece años después de que Mary perdiera su sortija, recibió una llamada por parte de una de sus hijas, quien le informó que los miembros del Consejo Metropolitano podrían haber encontrado su accesorio. Los funcionarios revelaron que una cuadrilla de trabajadores de aguas residuales localizó un anillo mientras intenta arreglar una máquina en marzo pasado. Los hombres observaron un destello que flotaba en la cañería, se acercaron y lo descubrieron.

Desde entonces, el Consejo comenzó con una campaña pública para localizar al propietario. Cientos de personas enviaron fotografías y descripciones de anillos que perdieron en el desagüe, pero solo una imagen coincidió con las características que buscaban: la que envió Mary tras la llamada de su hija. Los funcionarios llevaron la joya y la foto a dos expertos y ambos concordaron en que era la misma. Entonces, contactaron al matrimonio Strand para que identificara su sortija extraviada en 2010.

El matrimonio asistió a las instalaciones del Consejo Metropolitano a recoger la joya que había perdido en 2010 YouTube/Metropolitan Council

La entrega se realizó el pasado miércoles, cuando los esposos se dirigieron a las instalaciones del Consejo. La emotiva escena quedó capturada en un video que se compartió en redes sociales. “¿Estás lista (para recibir el anillo)?”, le preguntaron a Mary. “Me han preparado para eso”, respondió. “Lo miré y recordé cuando me lo dio (David), fue igual de memorable”, dijo mientras tenía la sortija entre sus manos.

LA NACION