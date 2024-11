Perdió su vuelo a Nueva York y está desaparecida hace más de una semana: el misterio de sus últimos mensajes

Hannah Kobayashi, una mujer de 30 años originaria de Hawái, lleva más de una semana desaparecida después de perder un vuelo de escala en Los Ángeles. La última vez que alguien tuvo noticias de ella fue el pasado lunes 11 de noviembre, cuando su madre le preguntó si había llegado a su destino. Desde entonces, el rastro de Hannah se perdió y los últimos mensajes que envió a su familia sembraron dudas sobre su paradero.

Según le explicó su hermana, Sydni Kobayashi, a CNN, Hannah debía realizar una escala en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles y compartía el viaje con un exnovio, quien sí habría tomado el avión. Aunque habían terminado su relación, ambos decidieron mantener sus vuelos, debido a que no pudieron obtener un reembolso. Sin embargo, iban a separarse una vez que aterrizaran en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York.

La cronología de la desaparición de Hannah Kobayashi

El 8 de noviembre, Hannah comenzó su viaje desde Maui hacia Los Ángeles, donde tenía una escala antes de continuar su trayecto hacia La Gran Manzana. Según explicó su hermana Sydni, Hannah tenía planes de pasar tiempo en el norte de Nueva York con su tía, Larie Pidgeon. En una entrevista con NBC News, Pidgeon consideró que su sobrina perdió su vuelo de conexión “porque el tiempo de 30 a 45 minutos para llegar al terminal de salida puede no haber sido suficiente”.

“Estábamos en comunicación cuando nos dijo que perdió ese vuelo”, dijo su tía. Según su familia, Hannah pasó dos noches en el aeropuerto intentando conseguir un pasaje a Nueva York, pero que al no conseguirlo, aprovechó para hacer turismo en Los Ángeles. El 9 de noviembre, la joven fue vista en una librería llamada Taschen, en The Grove, un conocido centro comercial de la ciudad.

El día siguiente, se publicó un video en YouTube en el que aparece Hannah participando en el evento LeBron XXII Trial Experience, de Nike, en el mismo centro comercial. Además, la última foto en su cuenta de Instagram, publicada el 11 de noviembre, reconfirma su presencia. También se registró un pago a través de Venmo, una plataforma de pagos móviles, destinado a personas que su familia no reconoce.

Mensajes sospechosos y la desaparición

El 11 de noviembre fue la última vez que alguien tuvo contacto directo con Hannah, cuando su madre le preguntó si había llegado a Nueva York, y ella contestó que no, según confirmó su hermana en CNN. Para ella, los mensajes de texto que envió no coincidían con su estilo habitual de comunicación. “Personalmente, no creo que esos mensajes fueran de mi hermana. Incluso sus amigos cercanos dijeron lo mismo”, comentó Sydni.

Uno de los textos que Hannah envió a un amigo mencionaba que sentía que su identidad estaba siendo robada y que alguien estaba intentando robarle todos sus fondos. “Deep hackers borraron mi identidad, robaron todos mis fondos y me tuvieron en una confusión mental desde este viernes”, decía uno de los mensajes. Otro texto indicaba: “Prácticamente, me engañaron para que entregara todos mis fondos”.

El 11 de noviembre fue la última vez que alguien tuvo contacto directo con Hannah (a la derecha en la foto) Facebook (Larie Ingrum)

Luego de esos extraños mensajes, nadie pudo volver a contactarse con ella, según indica su tía en NBC News. “Su teléfono emitió una señal en LAX a las 16 hs. y después de eso, Geordan (otra tía) siguió intentando hablar con ella, y luego se cortó. Su teléfono se apagó y la comunicación se interrumpió por completo”, dijo Pidgeon.

¿Cómo avanza la investigación en curso?

Según NBC News, el oficial Tony Im, portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD, por sus siglas en inglés), dijo que Kobayashi fue reportada como desaparecida en el departamento el viernes. Desde entonces, las autoridades han emitido un cartel de persona desaparecida, en el que se describen las características físicas de Hannah, como las pecas en el rostro y un tatuaje en el antebrazo. Además, el FBI se ha sumado a la investigación, colaborando con las fuerzas locales para resolver el caso.

Recientemente, según CNN, la familia de Hannah comentó que obtuvieron a través de Facebook un video de vigilancia que muestra a la joven cerca de la estación de tren Metro en el centro de Los Ángeles. En el video, Hannah parece estar en compañía de otra persona, pero “no parece estar en buenas condiciones”, de acuerdo al testimonio de su familia. Sin embargo, no pudieron compartir más detalles para evitar entorpecer la investigación.

Recientemente, el padre de Hannah, Ryan Kobayashi, viajó a Los Ángeles para sumarse a la investigación sobre el paradero de su hija Facebook (Larie Ingrum)

Recientemente, según informó Hawai News Now, su padre, Ryan Kobayashi, viajó a Los Ángeles para sumarse a la investigación sobre el paradero de su hija. “Hay mucha gente buscándote, Hannah. Así que, si ves esto, si ves algo, ve a la policía, ve con cualquiera. Hay mucha gente ahí afuera que te quiere y te ama, Hannah. Si puedes llegar a alguien, lo que sea que puedas hacer... Solo avísanos que estás bien”, declaró angustiado.