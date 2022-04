Polémica en EE.UU.: cómo son los manuales de matemática prohibidos en Florida

NUEVA YORK.- Después de que el Departamento de Educación de Florida rechazara docenas de libros de texto de matemática la semana pasada, la gran pregunta era: ¿por qué?

El departamento dijo que algunos de los libros “contenían temas prohibidos” del aprendizaje socioemocional o la teoría crítica de la raza, pero solo ha publicado cuatro páginas específicas de libros de texto que muestran contenido al que se opone.

Utilizando materiales de muestra online proporcionados por los editores a los distritos escolares de Florida, The New York Times pudo revisar 21 de los libros rechazados y ver qué pudo haber llevado al estado a rechazarlos. Debido a que Florida ha publicado tan pocos detalles sobre su proceso de revisión de libros de texto, se desconoce si estos ejemplos llevaron a los rechazos. Pero ilustran la forma en que estos conceptos aparecen, y no aparecen, en los materiales del plan de estudios.

En la mayoría de los libros, había poco que se refiriera a la raza, sin importar un marco académico como la teoría crítica de la raza.

Pero muchos de los libros de texto incluían contenido de aprendizaje socioemocional (conocida como SEL, por sus siglas en inglés), una práctica con raíces en la investigación psicológica que trata de ayudar a los estudiantes a desarrollar mentalidades que puedan respaldar el éxito académico.

La imagen a continuación, de materiales proporcionados por la compañía Big Ideas Learning, cuyos libros de texto de primaria rechazaron en Florida, presenta una forma común en que los maestros están capacitados para pensar sobre el aprendizaje socioemocional.

El diagrama nombra las habilidades básicas que los estudiantes deben desarrollar y brinda un ejemplo de cómo conquistar el miedo y desarrollar la confianza en sí mismo Big Ideas Learning

El diagrama circular nombra las cinco habilidades básicas que los estudiantes deben desarrollar: autoconciencia, autogestión, toma de decisiones responsable, conciencia social y construcción de relaciones. Este marco fue desarrollado por CASEL, una organización educativa sin fines de lucro.

Hasta hace poco, la idea de desarrollar habilidades socioemocionales no generaba controversia en la educación estadounidense. Las investigaciones sugieren que los estudiantes con estas habilidades obtienen puntajes más altos en las pruebas.

“Ideología de izquierda”

Pero los activistas de derecha como Chris Rufo, investigador principal del Instituto Manhattan, han tratado de vincular el aprendizaje socioemocional con el debate más amplio sobre la enseñanza de la raza, el género y la sexualidad en las aulas.

En una entrevista de marzo realizada por correo electrónico, Rufo afirmó que, si bien el aprendizaje socioemocional suena “positivo y sin controversias” en teoría, “en la práctica, SEL sirve como un mecanismo de entrega para pedagogías radicales como la teoría crítica de la raza y el deconstruccionismo de género”.

“La intención de SEL -continuó- es suavizar a los niños a nivel emocional, reinterpretar su comportamiento normativo como una expresión de ‘represión’, ‘blancura’ o ‘racismo interiorizado’, y luego reconfigurar su comportamiento de acuerdo con el dictados de la ideología de izquierda”.

Rufo también expresó su preocupación de que el aprendizaje socioemocional requiere que los maestros “sirvan como psicólogos, algo para lo que no están preparados”.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, -un republicano que ya aspira a una candidatura presidencial- ha hablado de manera más general sobre el aprendizaje socioemocional como una distracción, en su opinión, de las matemáticas mismas.

“Las matemáticas se tratan de obtener la respuesta correcta”, dijo en una conferencia de prensa el lunes, y agregó: “No se trata de cómo te sientes acerca del problema”.

Stephanie M. Jones, psicóloga del desarrollo y experta en aprendizaje socioemocional de la Harvard Graduate School of Education, no estuvo de acuerdo.

“Los sentimientos surgen todo el tiempo, surgen cuando estamos trabajando en nuestras oficinas y cuando los niños están aprendiendo cosas”, dijo. “Tiene sentido tratar de involucrar esos sentimientos o lidiar con ellos para ser más efectivos en lo que estamos haciendo”.

Calmar la ansiedad matemática

Muchos de los libros de texto rechazados incitan a los estudiantes a considerar sus emociones. En un libro de quinto grado de McGraw Hill, que se muestra a continuación, se alienta a los estudiantes al comienzo del año escolar a escribir una “biografía matemática” que reflexione sobre sus sentimientos sobre el tema y cómo esperan que las habilidades matemáticas los ayuden a disfrutar de pasatiempos o alcanzar metas.

Un libro de texto invita a los estudiantes a compartir su “biografía matemática” McGraw Hill

“Una biografía matemática es una forma de ayudar a los niños”, dijo la profesora Jones. “Hay una buena cantidad de evidencia que indica que si puede sacar a la luz su incertidumbre y ansiedad sobre algo, es más fácil lidiar con eso y manejarlo”.

Los maestros pueden leer las biografías para saber qué estudiantes necesitan apoyo adicional, agregó.

Algunas páginas de McGraw Hill incluyen indicaciones socioemocionales que tienen poco que ver con los problemas de matemáticas, como este ejemplo a continuación de un libro de quinto grado. Debajo de un problema matemático ordinario, se les pregunta a los estudiantes: “¿Cómo puedes entender tus sentimientos?”.

Una división de enseñanza de la página les hace a los estudiantes la pregunta: "¿Cómo puedes entender tus sentimientos?" McGraw Hill

“Mentalidad de crecimiento”

Algunas de las teorías vinculadas al aprendizaje socioemocional han calado profundamente en la cultura popular y el mundo empresarial. Entre los más populares se encuentran el concepto de “mentalidad de crecimiento”, desarrollado por Carol Dweck de Stanford, y la idea estrechamente relacionada de “valor”, desarrollada por Angela Duckworth de la Universidad de Pensilvania.

Estas teorías a veces han atraído más críticas de la izquierda que de la derecha. A algunos educadores les preocupaba que el campo del aprendizaje socioemocional celebrara los comportamientos asociados con la cultura blanca de clase media alta y prestara muy poca atención al tipo de valor que se necesita para crecer en la pobreza, por ejemplo, o para superar las barreras de la raza, idioma y clase que pueden dificultar que muchos estudiantes perseveren académicamente.

Los expertos en educación conservadores, por otro lado, a menudo elogiaron los esfuerzos para enseñar “carácter”, un concepto que se superpone significativamente con el aprendizaje socioemocional.

Los libros de texto que Florida rechazó están llenos de referencias a rasgos de carácter como la perseverancia y la cooperación. Un libro de texto de primer grado de la editorial Savvas Learning Company, anteriormente conocida como Pearson K12 Learning, se refiere repetidamente a la importancia del “aprendizaje esforzado”, “aprender juntos” y tener una “mentalidad de crecimiento”. A lo largo del libro, los niños de dibujos animados aparecen a los lados de las páginas para recordarles a los estudiantes estas ideas:

Junto con los ejercicios de matemáticas de primer grado, un personaje insta a los estudiantes: "Para tener una mentalidad de crecimiento, prueba una nueva forma cuando estés trabado" Savvas Learning Company

Los libros de secundaria también se basan en estos conceptos. Un libro de texto de geometría rechazado de la editorial Study Edge, que se muestra a continuación, incita a los estudiantes a calificar, del 1 al 4, qué tan dispuestos están a “probar cosas nuevas” en matemáticas o “perseverar cuando algo es desafiante”.

Después de calificar su comprensión de los conceptos matemáticos, se les pide a los estudiantes que autoevalúen su disposición a "probar cosas nuevas" y "perseverar cuando algo es desafiante" Study Edge

Durante el año pasado, mientras los activistas del Partido Republicano se enfocaban cada vez más en lo que ellos llaman los excesos de la educación progresista, el aprendizaje socioemocional fue criticado.

En junio de 2021, el Departamento de Educación de Florida envió un memorando a los editores de libros de texto de matemáticas, aconsejándoles que no incluyan “aprendizaje socioemocional y enseñanza culturalmente receptiva” en sus materiales.

Timothy Dohrer, director de liderazgo docente en la Universidad Northwestern, lo calificó de “miope” y dijo que la investigación mostró que incorporar el aprendizaje socioemocional en los textos ayudó a los estudiantes a aprender habilidades sociales.

“Si le preguntas a 100 directores ejecutivos qué habilidades quieren en una nueva contratación, las cinco habilidades principales serán sobre el aprendizaje socioemocional, no sobre el álgebra”, dijo.

“¿Eres una buena persona con quien hablar? ¿Vas a ser un buen compañero de trabajo?”, añadió el profesor Dohrer. “Sabemos que la mejor manera de enseñar eso es combinándolo con matemáticas, estudios sociales, lo que sea”.

Raza y diversidad

El profesor Dohrer dijo que, a pesar de su importancia, el aprendizaje socioemocional se ha visto envuelto en un debate sobre la teoría crítica de la raza, que generalmente no se enseña en las escuelas K-12, pero se ha convertido en un objeto de alarma entre quienes atacan los esfuerzos por enseñar una educación más historia crítica de la raza en América.

“SEL no tiene conexión con la teoría crítica de la raza -dijo- y, sin embargo, se está conectando a nivel de la junta escolar local y las comunidades locales, así como en el diálogo nacional”.

Hay pocas referencias a la raza en estos libros de texto de matemáticas, aunque los editores a menudo se preocuparon por incluir problemas escritos con nombres y comidas étnicamente diversas, como las empanadas. Pero este libro de texto de preálgebra rechazado de McGraw Hill, que se muestra a continuación, incluía minibiografías de matemáticos a lo largo de la historia, casi todos los cuales eran mujeres o personas de color:

Una página de un libro de texto de preálgebra de octavo grado incluye una breve biografía de Dorothy Johnson Vaughan, una matemática afroamericana que dirigió una unidad informática para la agencia ahora conocida como NASA. McGraw Hill

En un comunicado, Savvas dijo que “trabajaría con el Florida D.O.E. para resolver cualquier problema percibido” y dijo que era común que los editores revisaran los materiales para cumplir con los estándares estatales. Otras compañías dijeron que no querían comentar hasta que tuvieran tiempo de revisar por qué sus libros fueron rechazados. Los editores tienen 21 días para apelar las decisiones bajo la ley estatal de Florida.

Vincent T. Forese, presidente de la editorial Link-Systems International, con sede en Tampa, que presentó los currículos de tres materias de matemáticas de la escuela secundaria que fueron rechazadas por razones no relacionadas con el aprendizaje socioemocional o la teoría crítica de la raza, cuestionó por qué el estado hizo una ostentosa anuncio de que los libros habían sido rechazados.

“No estoy seguro de cuál es la propuesta de valor de hacer un anuncio como ese, aparte del valor político que tiene”, dijo.

Por Dana Goldstein y Stephanie Saul