Qué es la Cumbre de las Américas, cómo es la agenda quiénes son los presidentes que van a la cita en Los Ángeles

WASHINGTON.- Un evento envuelto en polémica desde un principio, en el día de ayer se lanzó la novena Cumbre de las Américas, en la que se reunirán durante cinco días los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado de la región en la ciudad de Los Ángeles. Es la primera vez desde 1994 que la principal reunión del hemisferio se realiza en suelo estadounidense.

Qué es la Cumbre de las Américas

El foro regional, cuyo anfitrión es el presidente Joe Biden, es un espacio destinado a que los líderes de los países de América del Norte, del Sur, Central y el Caribe promuevan la cooperación y los intereses comunes bajo el respeto común de los principios de democracia, libertades fundamentales, dignidad del trabajo y libre empresa. Allí se expondrán problemáticas que afectan a toda la región, como las grietas que provocó en la economía, la sociedad y los sistemas sanitarios la crisis de la pandemia de coronavirus, que dejó en América Latina un nivel de pobreza esperada para este año superior al 33%, potenciado por la guerra en Ucrania, según la Cepal.

El presidente Joe Biden habla sobre el informe de empleo de mayo, el viernes 3 de junio de 2022, en Rehoboth Beach, Delaware

“El éxito de la cumbre dependerá de la adopción de una agenda ambiciosa y orientada a la acción, y del cumplimiento de los compromisos que los líderes asuman en junio en Los Ángeles para hacer frente a estos desafíos”, indica el comunicado oficial del evento.

Asistencias y ausencias

Desde que se pronunció el anuncio oficial sobre el encuentro, las discusiones en torno a quiénes asisten no cesaron. Y esto se debe a que desde un principio los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua no fueron invitados ya que la administración de Biden “tiene reservas sobre la falta de espacio democrático y la situación de los derechos humanos” en estos países latinoamericanos.

No todos los gobiernos estuvieron de acuerdo con esta medida e incluso varios tomaron la decisión de no formar parte como una muestra de descontento con la negativa de Estados Unidos.

El presidente de Bolivia, Luis Arce, confirmó su baja de la Cumbre ya que su convocatoria “ignora la diversidad plena que, lejos de hacernos débiles, debería ser nuestra fortaleza como continente”, expresó. “El veto de Washington demuestra que, pese a la retórica en favor de la democracia y los derechos humanos, no existe una voluntad real en las autoridades de dicho país para cambiar su política hostil hacia los gobiernos que dignamente no se subordinan a sus intereses”, agregó el mandatario.

(Hilo) Por otro lado, como es de conocimiento público, en la ciudad de los Ángeles, en #EEUU, se realizará la IX Cumbre de las Américas y nos preocupa que su convocatoria ignore la diversidad plena que, lejos de hacernos débiles, debería ser nuestra fortaleza como continente. pic.twitter.com/prhfGwtCmZ — Luis Alberto Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) May 27, 2022

En la misma línea opinó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que no participará “porque no se invita a todos los países de América y yo creo en la necesidad de cambiar la política que se ha venido imponiendo desde hace siglos. La exclusión, el querer dominar sin razón alguna, el no respetar la soberanía de los países, la independencia de cada país”.

No obstante, tanto México como Bolivia enviarán a sus ministros de Exteriores.

La Cancillería hondureña confirmó que el canciller de Honduras, Eduardo Enrique Reina, representará a Honduras en la Cumbre de las Américas, pero la presidenta hondureña, la izquierdista Xiomara Castro, no viajará a Los Ángeles ya que la posición de su país “es que todos los países asistan para que realmente sea una Cumbre de las Américas”, señalaron las autoridades a periodistas.

El guatemalteco Alejandro Giammattei, rechazó la invitación a la cumbre incluso antes de recibirla, ya que el gobierno de Estados Unidos criticó el nombramiento del fiscal general en el país centroamericano, Consuelo Porras, por otros cuatro años. “No me van a invitar a la Cumbre, de todos modos yo ya mandé a decir que no voy a ir”, dijo. Su ministro de Exteriores, Mario Adolfo Búcaro Flores, sí asistirá.

Debido al viaje en el día de mañana a la Cumbre de las Américas en EEUU, me realicé hoy de un PCR. El resultado del mismo dio que soy positivo del COVID 19. A raíz de esta situación debo cancelar todas las actividades durante los próximos días. — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) June 6, 2022

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, no confirmó ni rechazó su invitación, pero según el listado oficial no estará presente y en su lugar irá Alexandra Hill, la minsitra de Relaciones Exteriores de El Salvador.

Las razones de la ausencia del presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, son distintas. A pesar de celebrar la organización del encuentro, que consideró un evento para promocionar el “liderazgo hacia una región democrática”, Lacalle Pou contrajo coronavirus, por lo que no podrá viajar a la ciudad estadounidense.

Todos los asistentes confirmados

Antigua and Barbuda: Gaston Browne (primer ministro)

Gaston Browne (primer ministro) Argentina: Alberto Fernández (presidente)

Alberto Fernández (presidente) Bahamas: Philip Davis (primer ministro)

Philip Davis (primer ministro) Barbados: Mia Amor Mottley (primera ministra)

Mia Amor Mottley (primera ministra) Belize: John Briceño (primer ministro)

John Briceño (primer ministro) Bolivia: Rogelio Mayta Mayta (canciller)

Rogelio Mayta Mayta (canciller) Brasil: Jair Bolsonaro (presidente)

Jair Bolsonaro (presidente) Canadá: Justin Trudeau (primer ministro)

Justin Trudeau (primer ministro) Chile: Gabriel Boric (presidente)

Gabriel Boric (presidente) Colombia: Iván Duque (Colombia)

Iván Duque (Colombia) Costa Rica: Rodrigo Chaves (presidente)

Rodrigo Chaves (presidente) Dominica: Roosevelt Skerrit (primer ministro)

Roosevelt Skerrit (primer ministro) República Dominicana: Luis Abinader (presidente)

Luis Abinader (presidente) Ecuador: Guillermo Lasso (presidente)

Guillermo Lasso (presidente) El Salvador: Alexandra Hill (canciller)

Alexandra Hill (canciller) Estados Unidos: Joe Biden (presidente)

Joe Biden (presidente) Granada: Nickolas Steele (ministro de Salud y Seguridad Social)

Nickolas Steele (ministro de Salud y Seguridad Social) Guatemala: Mario Adolfo Búcaro Flores (canciller)

Mario Adolfo Búcaro Flores (canciller) Guyana: Mohamed Irfaan Ali (presidente)

Mohamed Irfaan Ali (presidente) Haití: Ariel Henry (primer ministro)

Ariel Henry (primer ministro) Honduras: Enrique Reina (canciller)

Enrique Reina (canciller) Jamaica: Andrew Holness (primer ministro)

Andrew Holness (primer ministro) México: Marcelo Ebrard (canciller)

Marcelo Ebrard (canciller) Panamá: Laurentino Cortizo Cohen (presidente)

Laurentino Cortizo Cohen (presidente) Paraguay: Mario Abdo Benítez (presidente)

Mario Abdo Benítez (presidente) Perú: Pedro Castillo (presidente)

Pedro Castillo (presidente) San Cristóbal y Nieves: Thelma Browne (embajador ante la ONU)

Thelma Browne (embajador ante la ONU) Santa Lucía: Philip J. Pierre (primer ministro)

Philip J. Pierre (primer ministro) Suriname: Chandrikapersad Santokhi (presidente)

Chandrikapersad Santokhi (presidente) Trinidad y Tobago: Keith Rowley (primer ministro)

Keith Rowley (primer ministro) Uruguay: Francisco Bustillo (canciller)

Historia de la Cumbre

La primera Cumbre de las Américas fue convocada en Miami, Florida, en diciembre de 1994 por el expresidente de Estados Unidos Bill Clinton.

El fin fue promover el crecimiento económico y la prosperidad en la región sobre la base de valores democráticos y la promesa de aumentar el comercio al tiempo que se preservan los recursos naturales del hemisferio.

Las cumbres, que se celebran aproximadamente una vez cada tres años y significan la única reunión de todos los líderes de los países de la región, rota de país anfitrión. La última vez que se llevó a cabo, en 2018, fue en Perú.

La agenda de la cumbre

La agenda está expresada en horario local (GMT -7; cuatro horas menos que en la Argentina):

Miércoles 8

9.30 a 11.30: Reunión Ministerial del Grupo de Revisión e Implementación de Cumbres (GRIC) presidida por el Secretario de Estado de los Estados Unidos

17 a 18: Ceremonia inaugural, organizada por el presidente Joe Biden y la Primera Dama de los Estados Unidos

Jueves 9

14 a 15.45: Sesión plenaria de apertura de líderes

19.30: Cena de líderes, organizada por el presidente Joe Biden y la Primera Dama de los Estados Unidos

18: Recepción de Ministros organizada por el Secretario de Estado de los Estados Unidos

18 a 21: Recepción de delegados organizada por la ciudad de Los Ángeles

Viernes 10

9.15 a 12.30: Segunda sesión plenaria de líderes

10 a 11.15: Mesas redondas de líderes 1 y 2 con representantes de la sociedad civil, el sector privado y la juventud

11.30 a 12.45: Mesas redondas de líderes 3 y 4 con representantes de la sociedad civil, el sector privado y la juventud

13.30: Foto de familia con los jefes de delegación.

13.45 a 15.15: Retiro de Líderes y Almuerzo de Trabajo organizado por el Presidente de los Estados Unidos

13.45 a 15.15: Almuerzo de Ministros organizado por el Secretario de Estado de los Estados Unidos

15.30 a 17.15: Tercera sesión plenaria de líderes

15.30 a 16.45: Mesas redondas de líderes 5 y 6 con representantes de la sociedad civil, el sector privado y la juventud

17 a 18.15: Mesas redondas de líderes 7 y 8 con representantes de la sociedad civil, el sector privado y la juventud

Agencia AP y Reuters