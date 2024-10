Quería trabajar desde su casa y creó un emprendimiento que la hace ganar más de US$1 millón al año: “Siempre me gustó”

En 2012, Karen Frederick, una madre de dos niños pequeños, necesitaba sumar ingresos a su hogar. Para no tener que dejar a sus hijos al cuidado de otra persona, comenzó a vender accesorios y joyas personalizadas desde su casa, a través de Facebook. Hoy ese emprendimiento creció y se convirtió en una empresa que factura más de un millón de dólares al año. Su sueño es “empoderar a las mujeres”.

Karen muestra sus diseños a través de las redes sociales Faceboook: Shopkolejax

Karen Frederick decidió dar un giro a su vida en 2012. Con dos hijos pequeños, sentía que ya no quería trabajar fuera de su casa, por lo que decidió dedicarse a lo que conocía y la apasionaba: la venta de accesorios. “Siempre me han gustado las joyas y la forma en que me hacen sentir. Me inspiré en eso y en mi necesidad de crear”, contó a Entrepreneur.

Frederick ya había trabajado en venta directa de accesorios, por lo que sabía cuáles eran sus objetivos: “Quería ofrecer joyas que fueran únicas y llenas de significado para honrarse a uno mismo y a sus seres queridos”.

Karen, en el centro, y su equipo en los primeros años de su emprendimiento Facebook: kolejax

Con esa idea en mente y el deseo de poder estar presente para sus hijos, la mujer compró los materiales que necesitaba para fabricar sus joyas y, con ayuda de tutoriales en YouTube, aprendió a cortar vidrio y soldar las piezas. Cuando ya tuvo sus primeros diseños listos, lanzó su primera tienda en la plataforma online Etsy. El nombre que eligió para su emprendimiento fue “Kole Jax Desingns”, inspirado en los segundos nombres de sus hijos, Grayson Kole y Tucker Jax.

Así potenció su emprendimiento en redes sociales

Una de las claves del éxito de Kole Jax Designs fueron las redes sociales, especialmente Facebook. “Publiqué mi página de negocios en Facebook y ofrecí obsequios con cada nuevo diseño que creaba”, explicó Frederick. Esa estrategia le permitió ganar 10.000 seguidores rápidamente, que se multiplicaron gracias a la publicidad paga en Meta.

La emprendedora comenzó a familiarizarse con las herramientas de marketing de Meta en 2014, cuando la plataforma introdujo la opción de gestión de negocios. “Al principio no sabía lo que estaba haciendo, pero entendía que el marketing en redes sociales sería clave para la longevidad de mi negocio”, dijo al medio citado. Ese aprendizaje fue crucial para el crecimiento sostenido de la marca, que en 2018 alcanzó su primer millón de dólares en ingresos anuales.

Accesorios inspirados en la Navidad, de la colección de KoleJax Instagram: @kolejax

Uno de los mayores retos que enfrentó fue conseguir un flujo constante de clientes en línea. Sin embargo, su dedicación y las capacitaciones que recibió de Meta, donde le asignaron un asesor de marketing, la llevaron a superar los obstáculos. “Teníamos llamadas mensuales que me ayudaron a navegar por mi estrategia de anuncios para Facebook”.

Así cambió todo para la emprendedora

Desde sus inicios modestos en 2012, Kole Jax Designs experimentó un crecimiento extraordinario. La empresa no solo superó la marca del millón de dólares anual, sino que generó más de 10 millones de dólares en ingresos totales hasta 2024. La clave detrás de este éxito, dijo la emprendedora, se basa en la combinación de publicidad pagada en Meta y creatividad.

Entre julio de 2023 y julio de 2024, Kole Jax Designs reportó un crecimiento de ventas interanual del 70%, tuvo un aumento del 665% en su presencia en Facebook e Instagram y un incremento del 129% en los pedidos.

Uno de los aspectos más gratificantes para Karen fue ver que su éxito inspiraba a otras emprendedoras. Tanto ella como su esposo, Ty —quien dejó su trabajo como productor de seguros para unirse al negocio familiar a tiempo completo en 2017— se dedican a compartir su conocimiento con otras mujeres que buscan iniciar sus propios negocios.

LA NACION