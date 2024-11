Quién es Susie Wiles, la jefa de gabinete de Trump que ayudó a una estrella de la NFL a superar el alcoholismo

Tras ser electo presidente de Estados Unidos, Donald Trump empieza a definir el equipo que lo acompañará durante su nuevo mandato en la Casa Blanca. En este sentido, Susie Wiles, estratega política del Partido Republicano, será su jefa de gabinete. La mujer fue elegida debido a que es una figura clave en el entorno de esa fuerza desde hace ya varias décadas.

Conocida por su habilidad para manejar campañas complejas y su estilo disciplinado, ha ganado reconocimiento por liderar las estrategias electorales de Trump en 2016, 2020 y 2024, según informó Fox News. No obstante, su influencia va más allá de la política: ha tenido un impacto significativo en su vida familiar al ayudar a su padre, Pat Summerall, legendario comentarista de la National Football League (NFL), a superar una lucha contra el alcoholismo que casi le cuesta la vida.

Susie Wiles y una carrera política de largo recorrido

Wiles inició su carrera en el ámbito político en 1979 como asistente del congresista Jack Kemp, quien había sido compañero de equipo de su padre en los New York Giants (actualmente en la NFC). Desde entonces, ha ocupado diversos roles estratégicos en campañas republicanas, incluida su labor como coordinadora del triunfo de Ronald Reagan en 1980.

En los últimos años, Wiles ha trabajado con figuras prominentes del partido, como Rick Scott y Ron DeSantis, aportando su experiencia para asegurar victorias clave en el estado de Florida. En más de una ocasión, la mujer ha sido descrita como una estratega rigurosa y reservada, una característica que le ha permitido manejar con éxito operaciones de campaña complicadas.

En su discurso de victoria, Donald Trump agradeció el trabajo hecho por Susie Wiles Alex Brandon - AP

En tal sentido, sus colegas suelen referirse a ella como la “Ice Maiden” (Dama de Hielo), apodo por el cual la nombró Trump en su discurso de victoria debido a su capacidad para mantener la calma bajo presión y evitar protagonismos públicos.

“Déjenme también expresar mi tremenda apreciación por Susie y Chris LaCivita por el trabajo que hicieron. A Susie le gusta quedarse un poco atrás, la llamamos la bebé de hielo. A Susie le gusta quedarse en segundo plano, pero no está en el segundo plano”, indicó el presidente electo en la celebración realizada en West Palm Beach.

Así Susie Wiles salvó la vida de su padre, Pat Summerall

Aunque Wiles ha ganado notoriedad en el ámbito político, uno de los momentos más significativos de su vida personal fue la intervención que realizó para ayudar a su padre, Pat Summerall, a enfrentar su alcoholismo. El exjugador de la NFL y reconocido comentarista deportivo luchó durante años contra una severa adicción.

Su carrera en los medios de comunicación junto a John Madden estuvo marcada por excesos que llegaron a poner en riesgo su vida. En una entrevista brindada en 1991, Summerall recordó un episodio crítico donde comenzó a vomitar sangre en un avión tras un juego, lo que casi le provoca la muerte.

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, nombró a su directora de campaña, Susie Wiles, jefa de gabinete de la Casa Blanca POOL - POOL

En su autobiografía On and Off the Air, publicada en 2006, Summerall reveló cómo fue la intervención de su hija que lo hizo reflexionar sobre su problema. Durante una reunión familiar, la pequeña Susie le entregó una carta en la que expresaba su preocupación y vergüenza por la situación.

“Papá, las pocas veces que hemos salido juntos últimamente, me he sentido avergonzada de compartir el mismo apellido”, rezaba el escrito. Este mensaje impactante fue el punto de inflexión que llevó a Summerall a buscar ayuda profesional y someterse a tratamiento en el Centro Betty Ford, donde comenzó su proceso de recuperación y su acercamiento a la fe cristiana.