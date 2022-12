Renunció a su trabajo en un restaurante por una desagradable situación con sus jefes que se volvió viral

escuchar

Madison Churbe es una estadounidense que tuvo una muy mala experiencia laboral en un restaurante. Según ella misma relató, trabajaba allí como camarera y un altercado con su jefa la dejó fuertemente desilusionada.

Recurrió a las redes sociales para contar su caso y se volvió viral. Con él, dejó en claro que los empleos relacionados con el servicio al cliente no son tan sencillos. Después de su vivencia, la joven (@madisonchurbe) se “descargó” a través de un video en su cuenta de TikTok, en el que detalló cómo su gerente la humilló frente a los comensales.

La historia tuvo lugar en una jornada de trabajo regular cuando la norteamericana atendía sus mesas asignadas. Todo transcurría sin percances, hasta que una de las clientas del establecimiento hizo peticiones especiales en su orden. La mujer quería que su comida se sirviera con un largo tiempo de diferencia: primero la ensalada y después el plato principal.

Para mala suerte de la trabajadora, olvidó anotar esa acotación y recién se dio cuenta cuando llevó la orden a la mesa. Los dos platos se sirvieron a la vez, algo que hizo enfurecer a la mujer porque había sido muy clara en su solicitud.

Una tiktoker reveló su más desagradable experiencia en el servicio al cliente

Al ver que no podía controlar lo que ocurría, Madison corrió a hablar con su gerente para explicarle la situación e idear alguna forma de pedir disculpas. Sin embargo, la respuesta no fue lo que esperaba.

En ese instante de caos, quien era su jefa lo negó todo y dijo que no sabía lo que sucedía (a pesar de que la empleada ya le había explicado). Además, culpó a la trabajadora por todo: “Estoy mirándola, y estoy como, ‘¿hablas en serio?’ Te acabo de decir en la maldita parte de atrás, te conté cada detalle en la parte de atrás, y ¿eso es lo que respondes?”, expresó la joven en el clip.

Al parecer, el error se suscitó por la falta de experiencia de Madison en su puesto: “No dijiste ‘Oh, como, ella es nueva, como, todavía está aprendiendo’ y mucho menos. Me tiraste al suelo después de mi entrenamiento en línea, no pude averiguar los números de asiento, nada”, recalcó con un tono molesto.

El desenlace de la trabajadora que se enfrentó a su gerente

Luego de ver que no recibió el apoyo esperado por parte de los directivos de su empresa, la mujer decidió renunciar. “Tras eso ya no confiaré más en los gerentes”, cerró. Este testimonio la llevó a volverse viral, aunque no detalló cuál era la compañía para la que trabajaba.

El servicio al cliente es uno de los más odiados, por los riesgos que representa

Hasta el momento, el video acumuló 280.000 reproducciones y miles de comentarios de otros trabajadores del servicio al cliente. Además, la mayoría de los comentaristas le dieron la razón a Churbe: “Soy gerente en mi trabajo de comida y siempre defenderé a mi gente por sobre los clientes”; “Los gerentes siempre te tratarán mal cuando ya no puedan usarte”; “Nunca seas un amigo de los gerentes. Yo estaba con la mía y ella les contó a todos un secreto que le confié”.

Por otro lado, otros más dejaron algunas recomendaciones para la estadounidense sobre cómo abordar situaciones futuras: “Mi ego podía dejar pasar eso. Le hubieras dicho ‘te acabo de decir en la parte de atrás la situación’, en tono muy fuerte”, aconsejó un usuario que instó a la transparencia en casos como este.

LA NACION