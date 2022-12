Se fue a hacer una cirugía de nariz y lo que encontró el doctor la dejó pasmada: “No podía respirar”

escuchar

Ava Louise, una modelo estadounidense de 24 años, hizo de todo para convencer a su madre de que necesitaba una cirugía en la nariz porque “no podía respirar”. Cuando al fin lo consiguió, fue a ver a su cirujano plástico, pero lo que el especialista encontró la dejó en evidencia. Fue la también influencer quien publicó un video en TikTok para contar su historia.

La creadora de contenido con más 700 mil seguidores, quien publica como @realavalouiise, les dijo a sus fans que había convencido a su mamá con la excusa de que su tabique estaba desviado y con que la única cura era una cirugía. No obstante, el médico la revisó y halló una piedra de cocaína. Después de la intervención, el profesional le dijo: “Apuesto a que ahora puedes respirar”.

La madre de la modelo estaba en la sala y supo cuál era el verdadero problema en su nariz: “Estoy bastante segura de que el médico pensó que era solo mucosidad, pero mi mamá se dio cuenta de inmediato”, declaró Louise al portal Jam Press, citado por The New York Post.

La joven de 24 años reconoció que, cuando estaba en la universidad, ella y sus amigos “eran unos absolutos degenerados”. Contó que fue durante la pandemia que se enamoró y empezó a consumir cocaína: “Mi exnovio solía ser traficante, así que tenía un suministro ilimitado”, compartió. Sin embargo, según dijo, dejó atrás esos problemas.

“Ya no consumo drogas porque no quiero estropear mi nueva nariz”, subrayó después de la cirugía. “Es más vulnerable ahora que ha sido operada. Tengo que tener cuidado”, cerró. Sus declaraciones causaron que la comunidad virtual abriera un debate sobre si hizo lo correcto al utilizar a su madre para pagar la operación, en tanto que otros la acusaron de mentir para conseguir reproducciones de su contenido.

Uno de los usuarios bromeó con este último punto: “Y luego, todos aplaudieron”. Otro que estuvo de acuerdo agregó: “Y luego, de repente, BTS me invitó al escenario y Suga me besó y me propuso matrimonio en el acto”, le escribieron, como ironía.

Los que intentaron desmentir los hechos que había narrado Louise dijeron que no era posible que hiciera una consulta con un cirujano plástico por ese problema, sino con un otorrinolaringólogo.

¿Qué efectos tiene la cocaína en la nariz?

La cocaína es una droga nociva. Según detalla el centro de rehabilitación Orlando Recovery Center, el consumo puede irritar la nariz, además de causar una fuerte sequedad de las vías respiratorias y congestión. La organización advirtió que, si se consume de manera frecuente, los efectos pueden ser mucho más graves:

“La cocaína provoca una disminución del suministro de sangre al revestimiento de la nariz cuando se usa repetidamente. Esto hace que el revestimiento de la nariz se vuelva más frágil y propenso a sufrir daños”. Entre los malestares, se listan los siguientes.

Hemorragias nasales

Costras nasales

Agujeros nasales (perforación)

Tabique desviado

Daño al paladar duro

“Nariz de silla de montar” (destrucción del tabique nasal)

