Cómo pedir o renovar una licencia de conducir de Texas si te encuentras fuera del estado: la recibirás vía mail

Existen diversas razones por las que un residente de Texas puede estar fuera del estado. Sin embargo, eso no significa que no pueda obtener un permiso de conducción. El Departamento de Seguridad Pública (DPS, por sus siglas en inglés) indica en su sitio web cómo pedir una licencia de conducir temporal si no se está físicamente en la entidad, esta será enviada vía correo electrónico.

¿Cómo solicitar un permiso temporal mientras estoy fuera de Texas?

En el apartado de preguntas frecuentes del DPS de Texas, acerca de las licencias de conducir y tarjetas de identificación, el departamento tiene instrucciones, paso a paso, para obtener un permiso en caso de estar fuera del estado, el solicitante necesita:

Enviar una solicitud por correo electrónico a la cuenta 701@dps.texas.gov.

Incluir nombre completo, número de licencia y fecha de nacimiento.

Indicar el motivo por el que se solicita un permiso temporal.

Señalar que se trata de una la solicitud requerida para una licencia duplicada desde fuera del estado/país.

El DPS indica que no se requiere pagar ninguna tarifa para solicitar este permiso. Si se aprueba, la licencia de conducir se enviará por correo electrónico cifrado con instrucciones sobre cómo recuperar el contenido. El departamento también pide a los solicitantes tener en cuenta que solo se aprueba un permiso de conducir temporal dentro de un período de 12 meses.

Asimismo, se indica que, si el hogar verdadero o fijo y permanente está en Texas y se reside fuera del estado, se puede ser elegible para renovar o reemplazar la licencia de conducir o tarjeta de identificación de Texas sin regresar al estado.

Algunos ejemplos de personas que viven fuera del estado, pero tienen domicilio en Texas, incluyen miembros militares en servicio activo de EE.UU., estudiantes cuyos padres viven en Texas y personas que viven temporalmente fuera por trabajo.

¿Cómo renovar mi licencia de conducir de Texas mientras estoy fuera del estado?

En caso de requerir renovar la licencia de conducir de Texas, y encontrarse fuera de la entidad, el DPS explica que se debe cumplir con el requisito de tener su hogar (domicilio) verdadero, fijo y permanente en el estado; de esa forma se puede ser elegible para reemplazar los documentos sin regresar.

Renovación fuera del estado por correo, requisitos de elegibilidad:

Si la licencia de conducir o tarjeta de identificación vencerá en menos de dos años y no ha estado vencida por más de dos años, a menos que esté en servicio militar activo.

Tiene entre 18 y 78 años

No se trata de una licencia de aprendizaje, una licencia provisional, una licencia ocupacional ni renovando una licencia de conducir comercial.

No se está sujeto a los requisitos de registro del Capítulo 62, Código de Procedimiento Penal.

La visión, condición física o mental no ha cambiado de manera que afecte la capacidad para operar con seguridad un vehículo motorizado.

La licencia de conducir no está suspendida, revocada ni cancelada actualmente y no tiene ninguna orden judicial ni citaciones de tránsito pendientes.

El registro de conductor no refleja un estado administrativo debido a una condición que requiere revisión periódica, incluida cualquier condición médica o física que pueda afectar su capacidad para operar un vehículo motorizado de manera segura.

Es ciudadano estadounidense.

El número de seguro social está archivado en el Departamento.

No se le emite una licencia de conducir de duración limitada.

Cumples con los requisitos de residencia de Texas.

Proceso de renovación fuera del estado:

Si se cumple con los requisitos de elegibilidad, para renovar la licencia de conducir o tarjeta de identificación se deben enviar formularios completos al Departamento para su procesamiento en un paquete que incluye:

La solicitud (DL-14A); el campo de dirección es la dirección de Texas que aparece en la licencia de conducir o tarjeta de identificación. El campo de dirección postal es la dirección actual donde se desea recibir la tarjeta.

Prueba de residencia en Texas.

Un examen oftalmológico.

La tarifa de renovación adecuada.

Los formularios completos y los documentos solicitados, junto con un cheque o giro postal pagadero a Texas DPS, se deberán en enviar a la dirección:

Texas Department of Public Safety

PO Box 149008

Austin, TX 78714-9008

Reemplazo por correo fuera del estado:

Si el solicitante actualmente se encuentra fuera del estado y necesita cambiar su dirección o reemplazar una licencia de conducir o una tarjeta de identificación perdida o robada:

Una solicitud de fuera del estado DL-14A.

Prueba de residencia en Texas.

La tarifa de reemplazo adecuada.

Los formularios completos y los documentos solicitados, junto con un cheque o giro postal pagadero a Texas DPS, se deben enviar a la dirección:

Texas Department of Public Safety

PO Box 149008

Austin, TX 78714-9008

