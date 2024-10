Los platos típicos de México que se pueden comprar en Texas por menos de 20 dólares

Los residentes de Fort Worth, en Texas, cuentan con una gran opción para disfrutar una comida deliciosa y original: Tacos y Rocky, la cocina fantasma porque solo existe en línea y que ofrece todos los días tres versiones de tacos árabes por menos de 7 dólares, para renovar la alimentación con propuestas caseras y asequibles.

Jissis Villogas y Bo Armendárez son los propietarios de Tacos y Rocky, una cocina fantasma que ofrece en Fort Worth uno de los secretos menos conocidos de la cocina mexicana: los tacos de masa pita, que honran las recetas transmitidas por los inmigrantes del Medio Oriente que se establecieron en Puebla desde inicios del 1900.

Un taco mexicano, un platillo muy popular en la cultura de ese país

Según explican en su sitio web, “a principios de la década de 1900, un inmigrante iraquí llamado Jorge introdujo lo que se convertiría en ‘Tacos Árabes’, una fusión de sabores del Medio Oriente con la cocina mexicana”. Esta innovadora mezcla se popularizó rápidamente y se convirtió en un símbolo culinario de Puebla que une dos culturas ricas en tradiciones gastronómicas. Ahora, estas deliciosas creaciones han llegado a Texas gracias a la pareja de emprendedores.

“Cuando se me ocurrió la idea de vender tacos, Bo me dijo que teníamos que hacer algo para destacarnos. Fue entonces cuando se nos ocurrió la idea de vender tacos de cerdo en La TortPita”, le contó Villogas a Forth Worth Star Telegram (FWST), sobre cómo nació la idea de envolver los sabores de México en la masa típica del pan de Medio Oriente.

Tacos árabes por menos de US$20

Además del pan, la influencia árabe en el menú de Tacos y Rocky se imprime en el método de cocción y en muchos de los sabores de sus propuestas. “Los tacos se elaboran principalmente con carne de cerdo (la influencia mexicana) y se asan a la parrilla en un palo giratorio con fuego, que es un método de Oriente Medio”, señalan en diálogo con FWST.

Actualmente, el emprendimiento ofrece tres variedades de tacos. Todos llevan la tortilla inspirada en pan pita hecha a mano, también conocida como La TortPita™: el Pueblan, que es el taco árabe original influenciado por los iraquíes y libaneses que migraron a Puebla. Tiene “paleta de cerdo tierna marinada árabe, cebolla caramelizada, auténtica salsa chipotle árabe de Puebla,”.

También ofrecen el Sheikh’n, donde los sabores de Medio Oriente y México se combinan a la perfección con un toque de barbacoa de Texas, para este taco de pollo ahumado que viene con amba iraquí (salsa de chutney de mango), cebolla roja encurtida con habanero, queso fresco marinado con cardamomo y salsa verde. Finalmente, el Tejano, que es de carrillera de res ahumada, queso fresco marinado, cebolla roja encurtida con chile habanero y salsa verde.

Los dos primeros se ofrecen a U$S6 y el Tejano a U$S6,50. Para acompañarlos se puede optar por un conjunto de guarniciones que honran la propuesta por solamente U$S5. Entre las variedades se destacan las Papas Libanesas, papas crujientes a la sartén con ajo; las calabacitas de cúrcuma, que son solo calabaza y cebolla y los Esquites, mazorcas de maíz mexicanas a la parrilla.

Tacos Y Rocky vende tacos de desayuno en cafeterías alrededor de Fort Worth y toma pedidos en su web que se entregan en:

Keller/Fort Worth: 121 Olive St.,Keller, TX 76248.

NRH/Colleyville/Southlake 8245 Precinct Line Rd, #130North Richland Hills, TX 76182.