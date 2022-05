TikTok califica como abusivas las burlas virales a Amber Heard en esa misma plataforma

En medio del juicio por difamación que enfrenta Amber Heard tras haber sido demandada por su exesposo, Johnny Depp, han surgido reacciones de todo tipo, pero sobre todo memes y burlas por parte de los usuarios hacia la protagonista de la película Aquaman. Al parecer, esto no le gustó a la red social TikTok, ya que eliminaría todos los videos en que se desprestigie el testimonio de la actriz por “promover, normalizar o glorificar la violencia extrema o el sufrimiento en la plataforma”.

Y es que, luego de los primeros días en que Heard testificó en el estrado, TikTok se llenó de videos en los que no solo se hace mofa de sus palabras, sino que también se cuestiona la veracidad de sus acusaciones. Tal es el caso del usuario @heyitsgingerandpepper, quien publicó una parodia “actuada” por un gato, con el audio del testimonio de Amber, en el que narra cómo Depp presuntamente le da una cachetada.

Se trata de una cuenta con casi 900.000 seguidores y su video ya acumula 14 millones de reproducciones; en él, aparece un gato con una peluca negra que interpreta a Depp y, en otra imagen, aparece el mismo minino con peluca rubia (en alusión a Amber), en el momento en que ella testifica ante la Corte: “Estaba saliendo de la habitación, él me abofeteó y me giré para mirarlo y le dije ‘Johnny, me golpeaste. Me acabas de pegar’”.

Se vuelve viral video en el que un gato interpreta a Amber Heard en el juicio con Johnny Depp TikTok @heyitsgingerandpepper

Según el portal Rolling Stone, cuando consultaron a TikTok sobre esta situación, la plataforma advirtió que los videos en los que se burlan de Amber serán eliminados porque “son abusivos”. Por su parte, Maureen Curtis, vicepresidenta de programas de justicia penal de la organización de asistencia a víctimas Safe Horizon, dijo que todas las grabaciones que se burlan del testimonio de Amber Heard deben retirarse de la plataforma de inmediato porque es una tendencia “totalmente desmoralizadora y degradante para todos los sobrevivientes”, explicó también para Rolling Stone.

Las burlas por el testimonio de Amber Heard en TikTok

Si bien a la red social le preocupa esta tendencia en la que se defiende al protagonista de Piratas del Caribe y posiciona a Heard como la villana, realmente se trata de una ola de comentarios y reacciones que ganaron popularidad por la manera intensa en que se vive el juicio de estas celebridades. Los usuarios jóvenes son quienes priorizan este tipo de contenido y sus comentarios suelen ser de halagos para los creadores: “¡Esto no podría ser más creativo! ¡Me encanta! Son mejores actores que la Sra. Amber”, dice un tiktokero en el video del gato.

El audio que sorprendió a todos en el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard

Y es que la mayoría de los videos suelen hacerse con sarcasmo para señalar las supuestas inconsistencias en el testimonio de la actriz, según consideran los usuarios de redes sociales: “¿No tienes que mirar a alguien a la cara para ser capaz de abofetearlo...?”, dice otro de los comentarios del video de @heyitsgingerandpepper.

En ese sentido, la vicepresidenta Curtis manifestó que esta tendencia es común cuando en un juicio hay una celebridad tan querida, como es el caso de Johnny Depp. Por ello, “se hace más difícil para un sobreviviente querer presentarse y que le crean… La gente no quiere creer que un hombre querido [podría] hacer cosas como esta”, concluyó.