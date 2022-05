Un avión despegó de Londres a Nueva York, pero tuvo que dar la vuelta por un insólito error de la aerolínea

“Un error en la lista”. Así explicó Virgin Atlantic el motivo por el cual ordenó dar marcha atrás a un vuelo que partió el lunes desde Heathrow y que tenía como destino final Nueva York. Sin embargo, la verdadera razón no tardó en ser revelada, ya que el primer oficial no había realizado su última prueba, y que lo autorizaba a abordar una aeronave, según comunicó la empresa. Uno de los pasajeros capturó el momento en que el personal anunciaba que un inconveniente administrativo los hacía regresar al Reino Unido.

A tan solo 40 minutos del despegue desde Londres, el personal de la aerolínea se percató del error. El vuelo VS3 cruzaba sobre Irlanda cuando giró 180° en dirección a Heathrow. La compañía anunció que, una vez en tierra, un nuevo oficial tomó el mando del Airbus A330 y partió nuevamente a Estados Unidos, lo que generó un retraso de casi tres horas, según consignó BBC News.

El Airbus A330, a solo 40 minutos de su vuelo a Nueva York, recibió la orden de regresar a Heathrow mientras volaba sobre Irlanda (Crédito: Flightradar24)

“Pedimos disculpas por cualquier inconveniente causado a nuestros clientes, quienes llegaron dos horas y 40 minutos más tarde de lo programado como resultado del cambio de tripulación”, expresó un portavoz de la aerolínea.

No obstante, pese al retorno del vuelo a Reino Unido, la empresa insistió en que la seguridad de los viajeros no se vio comprometida en ningún momento y aunque no se reveló el nombre del piloto, explicaron que se unió a Virgin Atlantic como primer oficial en 2017.

Asimismo, agregaron que se encontraba completamente calificado según la normativa de aviación de Reino Unido, y argumentaron que el examen final, que todavía no completaba, solamente formaba parte de los requisitos internos de la compañía.

Por su parte, según reseñó CNN, la aerolínea destacó que el capitán del vuelo tenía “mucha experiencia”, y que trabajaba en Virgin Atlantic desde hace 17 años.

Una vista a bordo del avión de Virgin Atlantic después de aterrizar nuevamente en el aeropuerto de Londres Heathrow el lunes 2 de mayo de 2011 (Crédito: Daily Mail)

Uno de los pasajeros grabó desde su asiento el momento en que se informaba de la marcha atrás del vuelo, de acuerdo con lo apuntado por Daily Mail. “Justo volábamos sobre Irlanda cuando el capitán anunció que era posible que notáramos que dimos un giro de 180°, y luego nos avisaron sobre un ‘error administrativo’ y que necesitaban firmar algunos documentos legales para poder continuar nuestro viaje”, le expresaron Julie y Marc Vincent al medio inglés.

Un pasajero del vuelo de Virgin Atlantic capturó el momento del anuncio del regreso a Heathrow

La pareja agregó que hubo un momento de pánico a bordo, especialmente cuando aterrizaron, ya que las personas salieron de sus asientos con preocupación y caminaban de un lado al otro de la nave mientras pedían información.

Generalmente, el control de la aeronave se comparte entre un primer oficial y el capitán. Sin embargo, es el segundo quien tiene la responsabilidad final de lo que ocurra durante el vuelo. Es este último, también conocido como comandante, es quien tiene la mayor autoridad, y no lo determina la compañía sino la legislación.

Dentro de la cabina, el de mayor autoridad, esto es, el capitán, se sienta a la izquierda, mientras que el copiloto toma el asiento derecho. Un portavoz de Virgin Atlantic manifestó que el primer oficial calificado, quien volaba junto al capitán que tenía más de una década de experiencia, fue reemplazado por otro piloto para garantizar el pleno cumplimiento de los protocolos de entrenamiento, los cuales resaltaron que “superaban los estándares de la industria”, reseñó BBC News.