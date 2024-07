Estudiantes de Virginia no podrán llevar celulares a la escuela: cómo harán para comunicarse con sus padres

Escuchar

Los estudiantes de las escuelas públicas del condado de Loudoun, Virginia, regresarán a clases en otoño con una nueva y más estricta política sobre el uso de teléfonos celulares. La misma también podría afectar la comunicación entre padres e hijos durante el horario escolar.

Concretamente, la Junta Escolar del Condado de Loudoun aprobó una normativa que regula el uso de “dispositivos personales” por parte de los estudiantes, incluidos teléfonos celulares, auriculares y relojes inteligentes.

Según lo publicado en la nueva norma 8655, los estudiantes de primaria no podrán utilizar celulares u otros dispositivos durante el horario escolar. De acuerdo a la nueva ordenanza, los padres o tutores que requieran que sus hijos tengan acceso a estos dispositivos, pueden solicitar una excepción, pero enmarcado dentro un Plan Educativo Individualizado.

Los estudiantes de secundaria de Loudoun deberán dejar sus celulares en casilleros (Archivo AP Foto/Rick Bowmer) Rick Bowmer - AP

Por otra parte, los estudiantes de secundaria deberán mantener sus dispositivos en silencio y guardados en sus casilleros durante la jornada escolar, y solo se les permitirá utilizarlos antes y después de clases.

En el caso de los estudiantes de preparatoria, una enmienda introducida por la integrante de la junta general, Anne Donohue, eliminó la opción de mantener los dispositivos en silencio, pero en el bolsillo o mochila. Donohue argumentó que esta restricción ayudaría a reducir las distracciones en el aula.

“Si se permite que los dispositivos estén en los bolsillos o mochilas de los estudiantes, les resulta difícil abstenerse de revisarlos cuando están a su alcance”, explicó la funcionaria en una entrevista que recoge el medio W Top News.

Con esta enmienda, los estudiantes de preparatoria deberán dejar sus dispositivos personales en un lugar de almacenamiento dentro del aula, no llevarlos encima ni en un lugar de acceso inmediato.

Lauren Shernoff, miembro de la junta del distrito de Leesburg, apoyó esta restricción adicional, citando sus conversaciones recientes con los votantes sobre la implementación de la nueva política. “La respuesta que he recibido es que la política no es lo suficientemente estricta, lo que me sorprendió”, manifestó Shernoff.

Los niños de primaria, por su parte, no podrán utilizar celulares en horario escolar (Archivo) Augusto Famulari

La misma le dio a conocer a sus colegas de la junta su creencia de que las restricciones más severas serán beneficiosas. “Los niños no se sentirán tentados a distraerse de la valiosa instrucción en el aula y podrán concentrarse plenamente en sus estudios y aprendizaje, y creo que ese es realmente el objetivo”, aseguró.

Cómo harán los alumnos para comunicarse con sus padres

April Chandler, miembro de la junta del Distrito Algonkian y presidenta de la sesión, señaló que podrán ajustar la política al inicio del año escolar. “Necesitaremos el apoyo de padres, maestros y directores para ayudar a nuestros estudiantes durante este cambio”, planteó. “Puede que no sea fácil, pero creo que los resultados valdrán la pena”, reveló el mismo medio sobre sus declaraciones.

La nueva política también requerirá que las familias de los estudiantes limiten el envío de mensajes de texto durante el horario escolar. “Reconocemos que los padres necesitan saber cómo están sus hijos en caso de una emergencia. Pero si la hubiera, los padres pueden comunicarse con la dirección de estudios de la escuela de su hijo”, indicó para finalizar. Por lo cual, en caso de necesitar contactar al alumno, el padre o tutor deberá llamar a los directivos de la institución para comunicar cuál es la urgencia.

LA NACION