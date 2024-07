Temporada de medusas en Virginia: lo que debes hacer si te pica uno de estos animales marinos

Escuchar

Comenzó la temporada de medusas en el estado de Virginia, Estados Unidos. Este animal marino, que lleva en la Tierra aproximadamente 700 millones de años, tiene forma de campana y posee estructura gelatinosa, lo que la hace prácticamente imperceptible y, por lo tanto, muy peligrosas.

Según el Centro de Control de Intoxicaciones de Virginia (VPC, por sus siglas en inglés), para identificar los síntomas de una picadura de medusa se debe prestar especial atención. Los signos de una posible picadura son el enrojecimiento e hinchazón de la piel en una zona determinada, seguido por picazón y ardor. De presentar alguno de estos síntomas, la persona no debe alarmarse, pero sí es importante que actúe rápido y siga una serie de recomendaciones propuestas por el organismo.

De identificar dos o más de los enumerados síntomas, se recomienda enjuagar la zona con agua salada. Es muy importante este punto, ya que de hacerlo con agua dulce puede provocar que los aguijones liberen el veneno en la herida y esto podría requerir atención médica urgente.

El VPC enumera un par de recomendaciones en caso de picaduras

Por otro lado, este centro también recomienda limpiar la herida y eliminar los restos de los tentáculos del animal. Para esto, se debe proceder aplicando crema de afeitar o de no tener una a mano, se podrá hacer una mezcla compuesta por bicarbonato de sodio y agua. Luego, se debe conseguir un objeto que tenga una punta que no pinche, como por ejemplo una tarjeta de crédito, para raspar y limpiar la zona. Es de vital importancia no tocar el espacio picado sin algún tipo de protección para la piel, debido a que los restos del animal pueden seguir irritando la piel.

Es probable que la herida provoque dolor, para aliviarlo se puede utilizar cualquier tipo de analgésico de venta libre en la farmacia. Por otro lado, la picazón puede ser tratada con un medicamento contra la alergia y la picazón.

En caso de presentar un cuadro de reacción alérgica a la picadura de una medusa, que se manifieste con síntomas como dificultad para respirar, sibilancia o la aparición de ronchas en otras partes del cuerpo, se deberá comunicar con el servicio de emergencias al 911 de manera urgente o acudir a un hospital.

Por otro lado, si no presenta ningún signo adverso, pero tiene alguna duda sobre cómo proceder, podrá comunicarse con el VPC al 1-800-222-1222 las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Los tentáculos de las medusas pueden liberar veneno

La toxicidad de las medusas

Los tentáculos de las medusas están formados por nematocistos, células que permiten la segregación de toxinas a la hora de capturar presas o de defenderse. Estas, al entrar en contacto con un agente extraño, eyectan sus filamentos e inyectan veneno en la presa.

Son muy pocas las especies de medusas que pueden causar la muerte. Si bien la toxicidad del veneno varía según el grupo, la gran mayoría pueden causar síntomas de manera localizada y momentánea, aunque también existe la posibilidad de que la picadura pueda desencadenar un shock anafiláctico.

Un dato no menor es que, los tentáculos de las medusas que han estado muertas durante varias semanas, aún pueden seguir segregando veneno, por lo que hay que tener especial cuidado y evitar el contacto con los restos del animal.

LA NACION