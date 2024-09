Cómo funciona Parole humanitario para los venezolanos y cubanos: lo que hay que saber

El gobierno de Estados Unidos proporciona autorización de viaje para hasta 30.000 extranjeros cada mes a través de los permisos de permanencia temporal, conocidos como parole. Este programa ha beneficiado a migrantes cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, quienes deben recibir apoyo de una persona que se encuentre en EE.UU., a quien se le conoce como patrocinador.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) explica que los nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela y sus familiares directos, pueden solicitar entrar a Estados Unidos de manera segura y ordenada si son beneficiarios calificados que se encuentran fuera. La autorización se otorga por un período temporal de hasta dos años por razones humanitarias urgentes o beneficio público significativo.

El parole humanitario está abierto para los ciudadanos de cuatro países de América AP

Cómo funciona el parole humanitario

Las personas que participan en estos procesos deben tener un patrocinador en EE.UU. que se comprometa a brindarles apoyo financiero durante su tiempo de estancia. El primer paso para obtenerlo es que ese sponsor presente ante Uscis el formulario I-134A, solicitud en línea para ser patrocinador y declaración de apoyo financiero, para cada beneficiario que busca apoyar, incluidos los hijos menores.

La agencia señala que no hay una tarifa para presentar el formulario. Al respecto, advierte que las personas de apoyo no pueden cobrar a un beneficiario. Para ser elegible para solicitar y ser considerado para la autorización anticipada para viajar a Estados Unidos para recibir el permiso de permanencia temporal bajo este proceso, los beneficiarios deben:

Estar fuera de Estados Unidos;

Ser nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua o Venezuela, o ser un familiar inmediato (cónyuge, pareja de hecho o hijo soltero menor de 21 años) que viaja con un cubano, haitiano, nicaragüense o venezolano elegible;

Tener una persona de apoyo radicada en Estados Unidos que haya presentado un formulario I-134A en su nombre y que Uscis haya investigado y confirmado;

Poseer un pasaporte vigente y válido para viaje internacional;

Pagar su propio viaje comercial a un aeropuerto de Estados Unidos o un destino final en el país;

Someterse y aprobar las verificaciones e investigaciones requeridas;

Cumplir con todos los demás requisitos, incluidos los de vacunación y otros de salud pública; y

Demostrar que la concesión de permanencia temporal está justificada en función de un beneficio público significativo o de razones humanitarias urgentes, y que de otro modo amerita un ejercicio favorable de la discreción.

La autorización se otorga por un período temporal de hasta dos años por razones humanitarias urgentes o beneficio público significativo Freepik

Además, para ser elegible, los niños menores de 18 años deben viajar a EE.UU. bajo el cuidado y la custodia legal de sus padres o tutores legales y poder proporcionar documentación para confirmar la relación.

Al presentar el formulario I-134A, el sponsor debe demostrar que tiene los ingresos y recursos para mantener al beneficiario y a los demás miembros de su hogar. Si no puede, debe usar a una persona de apoyo adicional (no tiene que ser un familiar), quien estará sujeta a los mismos requisitos de evidencia financiera, como: estados bancarios, una carta del empleador y declaraciones de impuestos.

Para ser elegible, los niños menores de 18 años deben viajar a EE.UU. bajo el cuidado y la custodia legal de sus padres o tutores legales Freepik

Quiénes no son elegibles para recibir un parole humanitario

Un posible beneficiario no es elegible para el permiso de permanencia temporal si no aprueba la investigación de antecedentes de seguridad nacional y pública o se considera que no amerita un ejercicio favorable de discreción; ha recibido una orden de remoción de Estados Unidos en los cinco años previos o está sujeto a un veto de admisibilidad basado en una orden de expulsión anterior.

Tampoco son elegibles quienes hayan llegado irregularmente a Estados Unidos, a un puerto de entrada, después de la fecha en que se anunció el proceso, del 19 de octubre de 2022, para cubanos, haitianos y nicaragüenses, o quienes hayan cruzado irregularmente la frontera mexicana o panameña con posterioridad a la fecha de anuncio.

