Dónde hacer la capacitación para la visa H-3: la guía del Uscis con el “paso a paso”

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) publicó una guía de políticas en la que aclara en qué momento los no inmigrantes con visa H-3 pueden participar en actividades de capacitación proporcionadas en las instalaciones de una institución académica o vocacional. Este permiso les permite a los extranjeros permanecer de forma temporal en EE.UU. como aprendices o visitantes especiales en un intercambio educativo.

La visa H-3 le permite a los extranjeros permanecer de forma temporal en EE.UU. Freepik

La clasificación de no inmigrante H-3 no está destinada al empleo productivo, advierten en el Manual de Políticas del Uscis; más bien, está diseñada para brindar a una persona capacitación relacionada con el trabajo que no está disponible en su país. Esta visa permite a los no ciudadanos estar por un tiempo en EE.UU., como:

Estudiantes en prácticas que busca ingresar a EE.UU. por invitación de una organización o persona para recibir capacitación en cualquier campo de actividad, que no sea educación o capacitación médica de posgrado.

Visitante de intercambio de educación especial que busca participar en un programa estructurado de capacitación para visitantes de intercambio de educación especial que brinda capacitación práctica y experiencia en la educación de niños con discapacidades físicas, mentales o emocionales.

El empleador u organización en EE.UU. debe tramitar un Formulario I-129 para invitar a un extranjero al programa Freepik

Para obtener la clasificación H-3, el empleador u organización en EE.UU. debe tramitar un Formulario I-129, Petición de Trabajador No Inmigrante. Si la solicitud es aprobada, al solicitante puede quedarse en ese país hasta dos años. En el caso de la petición para que el peticionario obtenga capacitación en el área de educación especial, puede permanecer por hasta 18 meses.

Qué dice la guía del Uscis sobre la capacitación

Según la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés), un no ciudadano que busca ingresar a EE.UU. por invitación de una organización o persona, para recibir capacitación en casi cualquier campo de actividad, puede calificar para el estatus de no inmigrante H-3. Sin embargo, los aprendices no pueden participar en actividades de capacitación proporcionadas por una institución académica o vocacional.

La guía de políticas actualizada, contenida en el volumen 2 del Manual de Políticas, aclara que los programas de capacitación que se llevan a cabo en la propiedad de una institución académica o vocacional aún pueden calificar, si son creados y patrocinados principalmente por un gobierno u otra entidad no académica o no vocacional.

El Uscis aclaró la política sobre el lugar de capacitaciones de los no inmigrantes con la visa H-3 Facebook USCIS

La agencia también dio a conocer que la guía entra en vigor de forma inmediata, y se aplica a solicitudes pendientes o presentadas después de la fecha de publicación, es decir, 8 de mayo de 2024. Además, advierte que “las orientaciones contenidas en el Manual de Políticas prevalece y reemplaza cualquier orientación previa relacionada sobre el tema”. Asimismo, señala que también puede realizar otros cambios menores: técnicos, estilísticos y de conformidad consistentes con la actualización.

Cómo obtener la visa H-3

Para obtener una clasificación H-3, un empleador u organización en EE.UU. deberá demostrar que:

La capacitación propuesta no está disponible para los extranjeros en su país de origen.

El extranjero no será colocado en un puesto que forme parte de la operación normal del negocio y en el cual usualmente se emplean estadounidenses y trabajadores residentes.

El extranjero no será empleado en experiencia práctica a menos que dicho empleo sea incidental y necesario para el adiestramiento.

La capacitación favorecerá al beneficiario para proseguir su carrera profesional fuera de Estados Unidos.

