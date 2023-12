escuchar

Hace más de un año que Valeria Leyva no había podido volver a su país natal, México, para visitar a su familia. La espera se hacía cada vez más larga, hasta que hace pocos días su vida cambió, dado que recibió un “milagro navideño” que anhelaba con ansias. “Finalmente, tengo mi green card aprobada”, anunció la joven en un video que compartió en su cuenta de TikTok, en el que se la puede ver cómo, entre lágrimas, descubre que finalmente logró su residencia permanente en Estados Unidos.

En el clip, compartido en la red social bajo la descripción: “Fue un milagro de Navidad. Las reacciones de mi papá y esposo no tienen precio”, la joven deja ver lo que hace su marido al leer una nota que ella le entrega envuelta en un dibujo de una bandera de EE.UU. “¿Tienes tu green card?”, le pregunta él, sorprendido. Ante la respuesta positiva de su esposa se funden en un fuerte abrazo de felicidad mientras ambos no pueden evitar las lágrimas. Leyva también decide llamar a su padre, que vive en México, al que le muestra por una videollamada el mensaje que recibió.

El video, que compartió en su cuenta @valeriaeleve, tiene más de dos millones de reproducciones, muchos mensajes de felicitaciones y otros con dudas de personas que se encuentran en el proceso para conseguir una residencia permanente. Por eso, la joven decidió compartir también algunos detalles de su caso en otro clip.

El proceso con el que la chica latina consiguió su green card

“Mi proceso duró un poquito más de un año, por varios meses no hubo progreso (...) Me metí a ver un día random (al azar), la semana pasada, estaba al teléfono con mi mamá y así fue cómo me enteré. Pero sí nos pidieron evidencia dos veces y a mí nunca me llegó mi travel document (documento de viaje), que es el que te dan para que puedas viajar una vez mientras estás en el proceso”, explicó la joven.

“Yo sé que depende de muchas cosas, y en especial del tipo de caso que tengas, con eso determinan cuánto se va a tardar tu caso, pero puede variar de persona a persona”, agregó. El proceso puede durar varios meses o incluso años.

Según cuenta ella misma en otra de sus publicaciones, salió de México a mediados de 2021 hacia Estados Unidos, país en el que conoció a su esposo. Ahora, finalmente podrán regresar para visitar a su familia, a la que no ve desde que inició el proceso.

Cómo obtener la green card

La green card permite vivir y trabajar permanentemente en Estados Unidos, y para conseguirla hay que seguir algunos pasos, según detalla el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés).

La persona solicitante puede ser elegible si está casada con un ciudadano estadounidense, es hijo o hija soltera menor de 21 años de un ciudadano estadounidense, es uno de los padres de un ciudadano estadounidense que tiene al menos 21 años de edad o también si tiene otra relación familiar con un ciudadano o residente.

Quienes tengan un empleo, sean inmigrantes especiales, asilados o refugiados o tengan un estado migratorio similar, también pueden ser elegibles para una residencia permanente. Mientras esta se encuentra en trámite, se pueden recibir actualizaciones del proceso e incluso un permiso para salir del país si así lo solicita. Si la persona que tramita la residencia deja EE.UU. sin un documento de permiso adelantado, se entenderá que abandona la solicitud y no conseguirá este estatus migratorio.