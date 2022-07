Vive en Estados Unidos, comparó un delicado aspecto de ese país con la Argentina y generó polémica: “No es debatible”

“Existe xenofobia, fanatismo religioso, racismo, intolerancia general y violencia de armas a la carta. No gracias”, escribió un usuario de TikTok en los comentarios de uno de los videos que compartió Tobias Sandelman en su perfil, un argentino que tiene más de 22.000 seguidores y que causó una ola de opiniones con su respuesta a tal frase. El joven vive en Florida, en Estados Unidos, y comparó un delicado aspecto entre ambas naciones: la situación por la violencia y las armas.

Tobias usa su perfil de TikTok para mostrarles a sus seguidores algunas cuestiones de la vida en la nación norteamericana y, en una de sus más recientes publicaciones, armó un debate en los comentarios. “Esto es algo que se suele decir mucho sobre Estados Unidos y es verdad. Ahora, lo decimos los argentinos, que es un país en el que a los paraguayos, los bolivianos, los pobres no se los discrimina para nada, ¿no?”, deslizó como la primera reflexión ante las palabras de su seguidor.

El tiktoker comparó un delicado aspecto de Estados Unidos con la Argentina

“Que vos no seas al que discriminan en tu propio país no significa que no exista. De violencia ni hablar: hay mil veces más violencia en Latinoamérica que en Estados Unidos. Eso no es debatible. Que veas en la tele que un loco mató a alguien en un supermercado no significa que sea más violento. Si querés, mirá la tele en Argentina y Latinoamérica y fijate que matan a un kiosquero para robarle 10.000 pesos cada tres días”, añadió el tiktoker, sobre el tema de los últimos tiroteos en Estados Unidos.

Los tiroteos y las cifras

De acuerdo con el Archivo de la Violencia Armada, ha habido al menos 308 tiroteos masivos en ese país hasta ahora. En 2022, se registraron dos grandes masacres: la de Buffalo, en la que un joven de 18 años asesinó a 18 personas, y la de Uvalde, en Texas, en la que otro joven de la misma edad mató a varios alumnos en una escuela. Hace unas semanas, seis personas murieron en Illinois en un desfile del Día de la Independencia. Además, se vive un intenso debate por el control de armas.

Una mujer y una niña caminan frente a un sitio de homenaje en la escuela primaria Robb, el martes 12 de julio de 2022, en Uvalde, Texas. (AP Foto/Eric Gay)

A pesar de estos datos, Tobias señaló en la grabación que la violencia y este tipo de hechos no eran parte de lo “usual” para las personas que viven en Norteamérica, en comparación con las que residen en Argentina. “En Estados Unidos la mayoría de la gente inocente tiene armas para defenderse, mientras que en Argentina son los criminales y los delincuentes las que las tienen”.

Al final, hizo un recordatorio para que sus comentarios se juzguen en su propio contexto: “Acuérdense de que estos no son comentarios de odio para Argentina. Estados Unidos tiene un montón de cosas malas, Argentina un montón de cosas buenas. Amo Argentina, es el mejor país del mundo y me vuelvo, pero hay cosas que no se pueden comparar. Mucha gente tiene el pensamiento erróneo de que Estados Unidos es un país violento, pero en Latinoamérica te matan el triple de veces más que acá. Tranquilos”, concluyó su mensaje.

Las reacciones y comentarios

Su opinión no fue tan descabellada para algunos de los seguidores del tiktoker, quienes en la sección de comentarios se apresuraron a dejar sus impresiones. “Solo se quejan por el peligro de las armas y en Argentina matan a más personas que en EE.UU.. Al menos ahí tenés chance de protegerte”, escribió una persona. “La violencia está en todos lados, en mayor o menor grado”, añadió otra.

La comunidad virtual siguió con las reacciones: “Un arma en Argentina es más peligrosa que 1000 en USA”, comentó alguien más. Sobre la parte del video en la que el tiktoker habló sobre discriminación, destacó un testimonio: “Me acuerdo cuando fui a Buenos Aires y me trataron de narco solo por ser colombiano”.

El influencer también recibió algunas críticas y disidencias por sus dichos. “Me da risa como hablas por toda Latinoamérica”, le dijo uno. Y así, la escalada continuó: “Yo agregaría también que en Estados Unidos no hay odio por los que más tienen”.