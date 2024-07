El pueblo de Washington, a tres horas de Seattle, que atrae visitantes con su “turismo de vampiros”

Escuchar

La escritora estadounidense Stephenie Meyer situó a Crepúsculo, la popular saga de vampiros, en una ciudad que se encuentra en el estado de Washington. Lo curioso de esto es que ella jamás visitó este lugar, sino que descubrió su existencia luego de buscar en Google: “El lugar más lluvioso de Estados Unidos”. Allí se encontró con Forks.

Meyer jamás imaginó que los libros de la saga Crepúsculo causarían tal sensación, al punto de que esta historia romántica de vampiros llegaría a la pantalla grande en cinco oportunidades. Y a pesar de que nunca visitó Forks, esta ciudad se convirtió en un destino turístico muy atractivo para los fanáticos.

Cuando publicaron el primer libro de la saga en el año 2005, la ciudad de Forks recibió a tan solo 5000 turistas, mientras que tras el éxito que tuvo la novela vampírica, esa cantidad se multiplicó a 66.000 personas en 2023. Lo anecdótico es que en realidad la película no fue filmada en esta ciudad, sino que fue grabada en algunas partes de Oregon y Columbia Británica.

La saga fue protagonizada por Robert Pattinson, Kristen Stewart y Taylor Lautner

“Hay algunos personajes extraños deambulando y la ferretería local se queda sin linternas todo el tiempo, ya que la gente las compra para ir a cazar vampiros al bosque. Yo digo, cariño, eso es ficción. Y si no fuera así, te matarían”, comentó Leslie Graham, residente de Forks a The Times. Además, agregó: “No estoy en contra del progreso ni del turismo, pero sí me molesta que las calles estén atascadas de coches. Mis hijos nunca conocerán la pequeña y tranquila ciudad en la que crecí. Pero claro, a mi madre le encantan los libros”.

Cuando la novela vio la luz tuvo un éxito arrollador, a tal punto de que llegó a vender 160 millones de copias en 49 idiomas distintos. Después, las películas protagonizadas por Robert Pattinson y Kristen Stewart potenciarían este éxito abrumador. Dora Maxfield, una profesora de una escuela local a la que en la ficción “asistieron” los personajes de Crepúsculo comentó al medio estadounidense: “Los fans estaban allí, llorando por lo mucho que amaban a este vampiro. A veces intentaban entrar caminando a la escuela. No es seguro para los niños”.

¿Cómo llegar Forks desde Seattle?

Para llegar a Forks desde Seattle, hay que acceder a I-5 Express N desde 4th Ave y Pike St. Seguir por I-5 Express N y I-5 N hacia WA-104 W/NE 205th St/Lake Ballinger Way en Mountlake Terrace. Incorporarse a WA-104 W hacia Edmonds - Kingston Ferry en Edmonds. Luego girar en Edmonds - Kingston Ferry hacia Kingston. Conducir por la carretera US-101 W hasta llegar a destino.

Tree Root Cave es un árbol que literalmente cuelga de sus raíces

Principales atracciones en Forks

Tree Root Cave: este es un árbol que literalmente cuelga de sus raíces, ya que la tierra que se encontraba debajo de este se dividió dejando un hueco gigantesco. Se encuentra cerca de un camping y cuenta con un estacionamiento propio, al bajar las escaleras se encontrarán con este árbol. Es un paseo rápido pero muy lindo.

este es un árbol que literalmente cuelga de sus raíces, ya que la tierra que se encontraba debajo de este se dividió dejando un hueco gigantesco. Se encuentra cerca de un camping y cuenta con un estacionamiento propio, al bajar las escaleras se encontrarán con este árbol. Es un paseo rápido pero muy lindo. Quileute Indian Reservation: es una mezcla de playa y bosque. El lugar es tranquilo y cuenta con campings, cabañas y restaurantes en las cercanías del recinto.

es una mezcla de playa y bosque. El lugar es tranquilo y cuenta con campings, cabañas y restaurantes en las cercanías del recinto. Forks Chamber of Commerce: es un museo chico, pero interesante donde cuenta cómo surgió el pueblo. Forks es tradicionalmente un pueblo de leñadores, por lo que también hay muchas historias de hachas y sierras que cortan árboles gigantes.

LA NACION