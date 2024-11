¿Cómo se relacionan las personas con los animales, según su signo del Zodíaco?

La astrología permite conocer ciertas cualidades de las personas, sus gustos y tendencias. Para identificar las preferencias de una persona y la manera en la que se comporta, es posible observar el Sol en la carta natal. Este signo solar es el que engloba las cualidades más llamativas y que se pueden apreciar a simple vista.

Es por ello que gracias a este dato se puede conocer cómo se desenvuelven en diferentes ámbitos. A la hora de acercarse a animales, es probable que los signos del elemento Agua (Cáncer, Escorpio y Piscis) sean los más cariñosos y apegados. Es que se trata de personas sensibles que se conmueven con facilidad y perciben las energías a su alrededor.

A continuación, la manera en la que cada signo del Zodíaco se relaciona con los animales y sus especies favoritas.

Aries

Los nacidos bajo este signo de Fuego sienten una gran admiración por los animales. Se sienten identificados por las especies salvajes, motivo por el cual sus favoritos el león, tigre, leopardo y puma. Estos reflejan su personalidad fuerte, dominante y con gran carácter. Sin embargo, no cuentan con mucho tiempo para adoptar una mascota, ya que su agenda es muy apretada.

Tauro

Las personas de Tauro son las más hogareñas de la rueda zodiacal, por lo cual les encanta pasar tiempo en su casa. Por lo tanto, prefieren estos animales domésticos que les hagan compañía. Tendrán mayor compatibilidad con los gatos porque, si bien son cariñosos, son independientes, algo que el toro valora mucho.

Géminis

Las personas de Géminis adoran los animales Foto ilustrativa: PIXABAY

Uno de los signos del Zodíaco que más ama a los animales es Géminis, ya que encuentran en ellos una compañía ideal y comparten un amor incondicional. Cuando llegan a un lugar donde se encuentre un perro, conejo o gato, no dudarán en dedicar toda su energía en ellos. Se sentarán en el suelo y no pararán de acariciarlos y nutrirse de su energía.

Cáncer

El signo del cangrejo es cariñoso y adora pasar tiempo dentro de su casa. Ama a los animales, especialmente a los perros, que suelen ser afectivos e incondicionales. Cuando adoptan a uno, lo consideran un miembro más de su familia. Muchos tratarán a sus amigos de cuatro patas como a un hijo, asegurándose de satisfacer todas sus necesidades.

Leo

Los leoninos disfrutan de los animales, pero no les gusta dedicarles mucho esfuerzo. Si bien pueden apreciar una mascota, evitarán hacerse cargo de una propia, ya que no desean compartir protagonismo con otros. Gracias a su agenda ocupada llena de planes, no cuentan con tiempo para quedarse en sus hogares, por lo que los aprecian de manera platónica y a la distancia.

Virgo

Las personas de Virgo disfrutan de ver los animales en su hábitat natural InnaFelker

Como buen signo de Tierra, las personas de Virgo disfrutan pasar tiempo al aire libre. Es así que prefieren contemplar diferentes animales en su hábitat natural, pero no incluirlas en su hogar. Es que se trata de seres ordenados y perfeccionistas, que desean que todo se encuentre pulcro y en su lugar en todo momento, lo que imposibilita la convivencia con un animal.

Libra

El signo de la balanza se caracteriza por su búsqueda de la justicia y el equilibrio. De esta manera, sus regidos tratan de alcanzar igualdad en todos los aspectos de la vida y los animales no son la excepción. Su vínculo con estos se dará desde un enfoque filantrópico, ya que intentarán ayudar a refugios y harán todo lo posible por asistirlos.

Escorpio

Los escorpianos aman a los animales, puesto que encuentran en su compañía un alma noble e incondicional. Algunos confían más en estos seres vivos que en los humanos porque consideran que sabrán guardar sus secretos y los inspiran fuerza y autonomía. Sienten particular admiración por los peces y también por ciertas especies domésticas como los perros y los gatos.

Sagitario

Las personas de Sagitario se sienten atraídos por las aves Shutterstock

Las aves son una de las especies favoritas del signo del arquero. Es que estas reflejan su personalidad libre, capaz de moverse de manera independiente y elegir su propio camino. Los sagitarianos son aventureros que adoran viajar y no cuentan con mucho tiempo para cuidar a una mascota propia, pero que adoran avistar ciertas especies cuando se encuentra al aire libre.

Capricornio

Puede que se trate de uno de los signos zodiacales menos amantes de los animales. Si bien les gustan ciertas especies tranquilas como los conejos, no conectarán de manera profunda con ninguna de estas. Es que se trata de personas un tanto racionales que les cuesta mostrarse vulnerables y conectar con su costado más sensible, por lo que raramente se sentirán conmovidos por estos.

Acuario

Los acuarianos aman a los animales, incluso muchos deciden tener estilos de vida que acompañen su protección como el ambientalismo o el veganismo. Asimismo, se sienten interesados especialmente con el salmón, ya que refleja algunos de sus rasgos más destacados al tratarse de un pez que nada en contra de la corriente.

Piscis

Las personas de Piscis aman los peces Freepik

Tal como refleja su símbolo, las personas de Piscis adoran a los peces. Toda especie marina será su favorita porque suelen sentirse a gusto en el agua. Es que este elemento simboliza su costado alegre y sensible, que convierte a sus regidos en seres dulces y amables.

LA NACION