escuchar

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este miércoles 23 de agosto en sus redes sociales. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del Zodíaco en lo económico y en el amor. Según ella, la mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

Aries

No te dejes llevar por la impulsividad, a veces tienes que ser un poco más tranquilo y analizar cada alternativa que tienes. Controla esa tendencia que tienes de saltar antes de mirar o te meterás en problemas.

Tauro

No todos tienen que hacer las cosas a tu manera, ya es hora de que lo entiendas. La opinión y el sentir de los demás también son válidos, debes aprender a ser un poco más flexible. Tampoco seas posesivo, nadie es de nadie.

Géminis

Concéntrate en terminar lo que ya empezaste, es la principal recomendación de los planetas para esta jornada. En cuestiones emocionales, sé honesto contigo y no trates de convencerte de algo que no sientes.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy UNSPLASH

Cáncer

Es preciso que aprendas a comunicar tus necesidades, la gente no es adivina, no puede saber qué es lo que quieres o esperas. En el amor, deja atrás las viejas heridas porque es lo que no te deja avanzar con tu pareja.

Leo

Eres ese signo que siempre busca protagonismo, en donde quiera que esté. No obstante, es fundamental que uses esa energía para algo productivo, en lugar de querer ser el centro de las conversaciones. Enfócate.

Virgo

Sueles ser tan perfeccionista que casi nada cumple con tus expectativas. Confórmate con los pequeños detalles, siéntete afortunado y deja de buscarle un error a todo. Esta técnica aplica también en tus seres queridos, valóralos.

Libra

Eres tan controlador que quieres encontrar un equilibrio en todo, aunque a veces no lo haya. La advertencia es que tomes decisiones sin darle tantas vueltas, de lo contrario podría ser demasiado tarde.

Escorpio

Permite que los demás se acerquen a ti, no seas tan cerrado, ten por seguro que no toda la gente es enemiga. A tu lado hay personas que te aprecian y que a veces se preocupan por ti, pero tú no les permites ayudar.

Sagitario

Antes de lanzarte a una nueva aventura o comenzar un proyecto diferente, termina lo que empezaste. No es bueno dejar cosas pendientes. Por otro lado, comprométete un poco más con tu pareja, en lugar de huir cuando la situación se pone tensa.

Capricornio

Trabajar hasta agotarte no es la única manera de lograr tus metas, así que prioriza un momento de descanso y trata de ser menos exigente contigo. Date un respiro de vez en cuando, aprovecha para pasar tiempo con tus seres queridos.

Los horóscopos para Nana Calistar para hoy UNSPLASH

Acuario

Los astros te dicen que no te distancies emocionalmente de tus allegados, es lo peor que puedes hacer porque, aunque en el momento no lo sientas, los estragos los sufrirás después. En tu trabajo, no tengas miedo de compartir tus ideas innovadoras.

Piscis

Es fundamental que pongas límites en tus relaciones, así las personas sabrán qué sí y qué no pueden hacer contigo. Es una buena técnica para evitar que se aprovechen de tu bondad, no está bien dar demás por otros.