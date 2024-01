escuchar

Aunque Walter Mercado dejó el mundo físico hace más de 4 años, sigue vivo en la memoria de sus seguidores, quienes recuerdan con cariño sus apariciones en los diferentes medios de comunicación, así como sus predicciones certeras y sus rituales únicos y poderosos. Su sobrina Dannette Benet Mercado retomó su legado y publicó en su columna de El Nuevo Herald qué le espera a cada casa del zodíaco durante este martes 30 de enero en el amor, la suerte y las finanzas.

ARIES

Aquellos que no creyeron en ti pagarán las consecuencias. Hoy es excelente para limpiar tu mente y corazón de negatividades, lo que te permitirá que verdades llenas de luz iluminen tu vida. Atrévete a ser feliz sin culpa, pues mereces la felicidad por derecho natural.

TAURO

Las estrellas te llenan de energía positiva. Esto te fortalecerá emocionalmente y te permitirá recuperarte de situaciones difíciles. Lo que diste desinteresadamente regresa a ti en bendiciones. El orden y la dirección vuelven a tu vida, lo que te proveerá de todo lo necesario para avanzar.

GÉMINIS

Es tiempo de nuevos comienzos. Despréndete de lo pasado y no conserves lo que ya no te sirve. No te conformes con poco, ya que tú sabes lo mucho que puedes lograr. Ahora es tu momento. Valora tu trabajo y esfuerzos por superarte cada día.

CÁNCER

Aprovecha hoy para adelantar trabajo y prepárate para lo mejor. No juzgues el presente por experiencias pasadas. Establece bases firmes en tu carrera o trabajo. Cumple con tus promesas, especialmente aquellas que te hiciste a ti mismo.

LEO

No te inquietes por asuntos personales perturbadores, hay solución. Sé paciente y sigue las indicaciones de tu intuición. Todo se resolverá a tu favor. Ten fe y cree en lo imposible, nada te detendrá.

VIRGO

El trabajo podría estar tenso. Observa situaciones conflictivas, especialmente en la mañana. Hoy no es día para decisiones relacionadas con empleo o estudios nuevos. Mantén la calma y evalúa cada paso antes de tomar una decisión.

LIBRA

Organízate en el ámbito financiero. Controla tus gastos y resiste la tentación de usar tarjetas de crédito. El éxito o fracaso depende solo de ti. La organización y el control son clave para tu estabilidad económica.

ESCORPIO

Cupido te ronda. Establecerás comunicaciones afectivas con alguien del pasado al revivir recuerdos. Serás sumamente sentimental, romántico y sensible. Encontrarás la mejor manera de expresar tu amor a la persona amada.

SAGITARIO

Cambiarán actitudes negativas de personas a tu alrededor, lo que te permitirá ganar su colaboración. Salud, dinero y amor te favorecen. Declara que la armonía reinará en tu vida para atraer vibraciones positivas en todo lo que hagas.

CAPRICORNIO

Día de actividad enfocado en los jóvenes y la familia. Atenderás sus gustos y necesidades con amor, respeto y buen humor. Lo relacionado con el hogar se intensifica, y te permitirá dirigir y organizar con cuidado y consideración.

ACUARIO

Lo relacionado con el extranjero se enfatiza para ti. Es el momento de activar planes de viaje y alcanzar sueños. Tu intuición te guiará en las decisiones. Esto te acercará al éxito que buscas con determinación y confianza.

PISCIS

Tu poder de expresión se exalta para poder ser más directo en lo personal. En el amor, adoptarás una postura firme, donde darás lo que exiges. Conquistarás con una sonrisa y embrujarás con tus palabras, lo que encantará a todos a tu alrededor.

