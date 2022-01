Horóscopo chino 2022 para el Conejo: cómo será el año del Tigre de Agua

El 1º de febrero comienza el nuevo año chino bajo la regencia del Tigre, el tercer signo del horóscopo chino. Su reinado se extenderá hasta el 21 de enero de 2023.

Culmina el ciclo del Búfalo de Metal para dar inicio al año del Tigre de Agua. En varios países del mundo se celebrará esta tradición, sinónimo de renovación, prosperidad y buenos augurios. El Tigre es un animal muy venerado en Oriente por su coraje y audacia. Es certero, rápido, infatigable y tiende a la acción, posee una naturaleza osada y espontánea.

Su año se destacará por la iniciativa y presentará situaciones desafiantes. Apasionado e intenso, su energía es fuerte y nada lo detiene cuando algo le interesa. Como el felino podremos estar relajados, pero siempre alertas. Un año dinámico, lleno de sorpresas, de cambios e imprevistos.

El imponente Tigre, símbolo de suerte, fortuna y grandes ideales, impondrá su lema de libertad, humanismo y hermandad. Su energía se manifiesta especialmente en la búsqueda del bien común. Moviliza aquello que se encuentra estancado e invita a abrir la mente y el corazón.

El coraje del Tigre dará un tono enérgico y creativo al año; siendo Tigre de Agua, elemento esencial de la vida que purifica, nutre y renueva, le da un toque emocional a las acciones. La empatía será la materia que deberá rendir la humanidad durante su reinado.

Se trata de un año signado por la innovación socio cultural, caen ciertas estructuras caducas y estos cambios se verán también reflejados en éxitos en materia artística y todo lo relacionado con la tecnología y la ciencia.

El año del Tigre puede marcar la vida de todos los signos, dado su llamado a la acción, su libertad, rebeldía y buena predisposición a tener en cuenta y ayudar al prójimo. Con una voluntad férrea, no habrá que perderse en detalles y actuar de forma persistente y concentrada en los objetivos.

Un tiempo para ponerse en movimiento y dejar de postergar, decidirse a dar el salto; con la sensación de: no hay tiempo que perder. Las oportunidades pueden llegar de improviso, inesperadas como un rayo, y deberemos estar atentos para actuar en el momento justo.

Como dice el dramaturgo nigeriano, Wole Soyinka, premio Nobel de Literatura (1986): “El tigre no proclama su tigritud, salta”.

CARACTERÍSTICAS DE CONEJO

El Gato, o Conejo: como se lo llama en Oriente, es el signo más afortunado. Inspira gran respeto y en él se conjugan la armonía, la belleza, el magnetismo y el misterio; su influencia en los demás es muy poderosa. Tímido y atractivo, el Gato es muy popular entre sus amigos y seres queridos. Con una personalidad fascinante, adora vivir bien, elige siempre lo mejor y su presencia es plácida, reservada y sigilosa. Desconfía un poco de los demás, es observador y muchas veces está a la defensiva. Siempre dispuesto a ayudar, es diplomático y necesita tranquilidad, quietud y mucha seguridad para vivir. Los sobresaltos e inseguridades lo descolocan y bloquean. Tiene buen ojo para los negocios y una intuición prodigiosa en la que debe confiar ya que nunca falla. Necesita un compañero/a que le brinde la paz que tanto anhela y si lo encuentra, será para siempre.

QUÉ SE ESPERA PARA ESTE AÑO

Vivirás un año intenso. En muchos casos habrá cambios importantes en las actividades y en otros, es posible que surjan nuevas oportunidades que tentarán al perceptivo Gato a dar un giro de 180 grados en sus ocupaciones. Harán dinero a través de actividades sociales, creativas, innovadoras y diferentes. Sensual y muy sociable, este año te animarás a la aventura, romperás tus propios límites y podrás superar cuestiones pendientes. Estás iniciando un gran proceso de cambio en el que ya no se puede parar ni volver atrás. Este tiempo te dará la oportunidad de actuar a conciencia y con determinación para acertar en tus elecciones a futuro. Pero será fundamental tener bien claro en quién o en qué depositar tu confianza y compartir objetivos. Enfocarte en lo importante y no dejar las cosas a medias será el reto que te impondrá el año del Tigre. Si lo haces, los beneficios no tardarán en llegar. Será importante cuidar la salud; la gran sensibilidad emocional podría desembocar en somatizaciones. El amor fluirá de manera espontánea y positiva, estarás muy conectado con los sentimientos propios y de quienes te rodean.

AÑO DE CONEJO

1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2023.