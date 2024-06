Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 28 de junio?

Escuchar

El Sol (fuente de energía del Zodíaco) continúa su recorrido por Cáncer y esta temporada trae energía hogareña, nostálgica y familiar. Esta vibración se potencia porque Mercurio (planeta de la comunicación) y Venus (planeta de las relaciones) también transitan por este signo y las ganas de sentir afecto, cuidado y protección.

Por su parte, Saturno (planeta asociado al compromiso) empieza su período de retrogradación en Piscis y este cambio de dirección es interesante para recapitular cómo estamos con el trabajo y los objetivos personales. Estos tránsitos afectan en mayor medida a los signos cardinales (Aries, Cáncer, Libra y Capricornio) pero para saber mejor qué implican, es importante averiguar cuál es tu ascendente y así conocer en qué escenarios vitales inciden los movimientos planetarios según qué zonas de tu carta natal visitan.

Los ascendentes se determinan por la fecha de nacimiento, la hora y el lugar Freepic

Ascendente en Aries

Marte (tu regente) continúa su recorrido por Tauro en la zona de tu carta natal asociada a los recursos y valores. Este tránsito pone en primer plano temas económicos, físicos y materiales. También es una oportunidad para conectar con el cuerpo. Esto se reafirma porque la Luna este fin de semana estará en tu signo.

Tip : ¿qué te da calma?

Ascendente en Tauro

Venus (regente del ascendente en Tauro) continúa su recorrido por Cáncer y te permite conectar con el disfrute de pasar tiempo en familia, en tu casa, sin llenar la agenda de planes ni estar a las corridas. Además, el domingo la Luna ingresa en tu signo y eso subraya la necesidad de descanso.

Tip : el cuerpo habla.

Ascendente en Géminis

Mercurio (tu regente) continúa su marcha directa por Cáncer y es posible que te encuentres más sensible de lo que te gustaría. No te extrañes: hay mucha energía de Cáncer en el cielo y funcionan como un amable recordatorio de que las emociones no pueden controlarse.

Tip : no te atosigues de palabras para explicar lo que te pasa.

Ascendente en Cáncer

El Sol (fuente de energía del Zodíaco) continúa su recorrido por tu signo y allí, también, se encuentran Venus (planeta de las relaciones) y Mercurio (planeta de la comunicación). En términos energéticos es posible que sientas mayor vitalidad y vale la pena aprovechar esta gran disponibilidad para recargarte de cara a la segunda parte del año.

Tip : hay que saber dejar pasar algunas cosas.

Ascendente en Leo

El Sol (tu regente) continúa su recorrido por Cáncer y trae energía de familia y de protección. Es buen momento para aceptar que no siempre se puede estar en el centro de la escena, que a veces el cuerpo y las emociones piden menos sociabilidad.

Tip : ¿cuáles son tus refugios infalibles?

Ascendente en Virgo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa su recorrido por Cáncer y es una buena oportunidad para encontrar palabras amorosas con vos y con tu entorno para procesar lo que estuvo pasando este último tiempo. Por su parte, Saturno (planeta asociado al compromiso) empezó su período de retrogradación en Piscis, tu eje complementario, y este cambio de dirección es ideal para recapitular cómo te sentís en tu situación de pareja.

Tip : no te pases con la mirada crítica.

Ascendente en Libra

Venus (regente del ascendente en Libra) continúa su recorrido por Cáncer en la base emocional de tu carta natal. Este tránsito es una buena oportunidad para que te reencuentres con tu familia, con tu casa, con el tiempo de descanso y decantación.

Tip : los procesos emocionales llevan mucho tiempo.

Ascendente en Escorpio

Plutón (regente del ascendente en Escorpio) continúa su marcha retrógrada por los primeros grados de Acuario y este fin de semana descansa de las interacciones planetarias. Por su parte, Marte (tu antiguo regente) continúa su recorrido por Tauro, tu eje complementario, y pone el foco en tu deseo y tu capacidad de iniciativa en el marco de la pareja.

Tip : buen momento para salir a la conquista.

Ascendente en Sagitario

Júpiter (regente del ascendente en Sagitario) continúa su recorrido por los primeros grados de Géminis en la zona de tu carta natal asociada a la pareja y en términos personales es un momento interesante para que vayas proyectando a largo plazo, para que imagines y sintonices qué significa compartir para vos.

Tip: y si no estás en pareja, prendé el radar.

Ascendente en Capricornio

Información energética importante para vos: Saturno (regente del ascendente en Capricornio) comenzó su período de retrogradación en Piscis y por los próximos meses traerá energía de recapitulación, de revisión e integración del trabajo realizado durante el último tiempo.

Tip : no te asustes, mirar para atrás y ver el camino recorrido puede ser muy satisfactorio.

Ascendente en Acuario

Plutón (planeta asociado a la transformación) continúa su tránsito por tu signo, y aunque sea una sensación difusa, de a poco, es posible que sientas una extraña incomodidad con respecto a tu relación con las redes sociales y el tiempo que pasas en pantalla. Por su parte, el recorrido de Urano (tu regente) por Tauro va cambiando tu idea de familia.

Tip : buscá incorporar planes al aire libre.

Ascendente en Piscis

El Sol continúa su recorrido en Cáncer en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Allí, también, se encuentran Mercurio y Venus. En términos psicológicos es una buena oportunidad para que pongas la consciencia en vos, para que te priorices. Por otro lado, Saturno (planeta asociado al compromiso) empezó su período de retrogradación en tu signo.

Tip : reconciliate con quien querés ser.