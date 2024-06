Ida y vuelta

Escuchar

Compartir el castillo

Hola Kiron! te sigo hace mucho y me gustaría conocer qué deparan los astros con mi horóscopo. Agradeceré lo que puedas comentarme. Leo de astrología y me parece muy sabia. Me aclaró sobre amigas que no entendía y novios también ¡¡Gracias!! 17/8/80 a las 7 am en Merlo, Buenos Aires. Moni

Hola Moni. Qué bueno que te interese la astrología. Es una disciplina apasionante, muy sabia, tal como la describís. Te cuento lo que la astrología puede observar de tu mapa astral. Sos de Leo, con Luna en Acuario y Ascendente también en Leo. Una persona brillante, ingeniosa, de espíritu positivo, a veces un poquito egocéntrica o “volada” pero la mejor como amiga y como pareja cálida y divertida. Venís de un año de logros importantes, de reconocimientos, de construir tu castillo en el mundo. Los próximos meses serán para que elijas con quién o quiénes querés compartir el castillo. En realidad la pareja será el gran tema a partir de tu próximo cumpleaños, ya sea porque fortalezcas la que tenés o porque formes la que no tenés. Etapa espléndida, de crecer. Te deseo que la vivas con alegría. Abrazo. Kirón.

Para conectarse con Kirón escribirle a astrokiron@hotmail.com o a kiron.astros@facebook.com