Ida y vuelta

Escuchar

CUANDO EL NORTE ES LA ACCIÓN

Hola Kirón soy Cáncer, nací el 19 de Julio de 1984, 11:58pm. No sé que tan preciso sea sacar la carta astral por una calculadora, yo hice la mía pero siento que lo que dice no tiene nada que ver conmigo. Igualmente reconozco que no domino su lectura y la solución a sido buscar información, por ejemplo, características de un Cáncer con ascendente Aries. Esto me frustra un poco pues no logró encontrar un norte. Pudieras ayudarme? Muchas gracias de antemano.

Hola Cáncer. Efectivamente sos del signo de Cáncer y tenés tanto la Luna como el Ascendente en Aries. Agua y Fuego. Emoción más pasión. A veces arremetés, no medís, empujás con tu deseo. Tus emociones son digamos por explosión (de ahí la Luna), acción pura, para demostrar amor “hacés” algo por los demás. Pero lo que el mundo ve de vos es el Sol en Cáncer, tal vez te dedicás a eso, a reunir, cuidar, proteger, a ocuparte de los tuyos amorosamente… ¡y a defenderlos o defenderte de lo que no pertenece a tu clan! Pasemos al Ascendente: el destino. Tenés que actuar sin que las cadenas emocionales te retengan. Iniciar proyectos. Liderar. Encabezar grupos. Abrir caminos. Hasta ahí lo que expresa la carta. Se puede profundizar al infinito pero vos concéntrate en que lo importante en tu caso es no depender emocionalmente y que de cualquier bajón te saca a flote el hacer, el actuar. Mucha suerte en tu camino. Kirón

Para conectarse con Kirón escribirle a astrokiron@hotmail.com o a kiron.astros@facebook.com

Temas Horóscopo