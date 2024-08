Ida y vuelta

Escuchar

CASI UN MILAGRO

Hola Kirón. Te quisiera consultar en lo que me depara el destino. Siempre fui una persona bastante filosófica, no me interesan demasiado los objetos materiales, me atrae la soledad o estar tranquila, algo que recién logré hace un par de años, después de un montón de dramas familiares, enfermedades, luchas de pareja, maltratos… En fin ¿hay algo en mi carta natal que señale un destino adverso? Aunque espero que esta última parte de mi vida sea buena, tal como viene siendo desde hace unos tres años, casi un milagro. Nací el 6 de enero de 1959, creo que por la mañana. Gracias. Te sigo. Amelia.

Hola Amelia. Tenés Sol en Capricornio y Luna en Sagitario. Para hablar de destino necesitaría saber tu hora de nacimiento, porque con ese dato podemos calcular el Ascendente y las pruebas que reserva la vida (algunas), la misión. Que seas de Capricornio con Luna en Sagitario es una especie de contradicción, ya que emocionalmente necesitas libertad, expansión, sentido, amplitud y un camino más espiritual de la existencia (tu lado filosófico), mientras que Capricornio es un signo práctico, sufrido, realista y “aguantador”. Plutón cerca del Sol te da fuerzas, capacidad de recuperación, recursos renovados. Si lograste equilibrar estos dos polos no veo motivo para que vuelvas sobre tus pasos. Perfectamente podrás mantener esta serenidad, el milagro es posible, estoy segura. Besos. Kirón

Para conectarse con Kirón escribirle a astrokiron@hotmail.com o a kiron.astros@facebook.com

Temas Lifestyle