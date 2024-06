Ida y vuelta

Escuchar

ESTALLIDO

Hola Kirón. Hace rato te leemos en casa, desde chica creo. La verdad nunca me interesó demasiado la astrología pero hace un par de años una amiga me regaló una carta natal y me cambió la cabeza. Según me dijeron soy Tauro con Luna y Ascendente en Acuario, mezcla de formal y loca. Estoy pasando un año de mucha buena suerte en mi trabajo, administro un centro de salud y me va bien en eso, pero en la pareja voy para el estallido. Conocí a un chico 15 años menor que yo, que tengo 45, y la verdad quiero empezar otra vida. Mi marido es bueno y punto, cero iniciativa. Y tengo una nena de 17 que nunca está en casa y puede que se vaya a vivir y estudiar a La Plata. Si ves en mi carta algo al respecto te lo agradezco. Monina

Hola Monina. Es muy lindo cuando te definís como una mezcla de formal y loca porque algo de eso es la tensión entre tu Tauro y tu Acuario. En cierta forma es la misma tensión que aparece entre mantenerte en una familia formal, con alguien que te da seguridad y la otra relación que te lleva al estallido ¿Qué estallaría? Por lo que decías estallaría tu vida anterior. Y además se suma esa sensación de nido vacío con tu hija que busca su camino y no te necesita tanto. Astrológicamente hasta el mes pasado Júpiter estuvo en Tauro, tu Sol. Ahora que pasó a Géminis que es tu Casa 5 (el romance) todo está dispuesto como para que pienses más en tus pasiones y deseos que en la familia. Hagas lo que hagas una parte de vos siempre va a querer tener los pies en la tierra y habría que ver si en ese aspecto tu nueva pareja podrá acompañarte. Necesariamente Acuario rompe el molde, así que lo que hagas en esa dirección es en definitiva bueno para vos porque el Ascendente marca destino. Mucha suerte. Kirón

Para conectarse con Kirón escribirle a astrokiron@hotmail.com o a kiron.astros@facebook.com