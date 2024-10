Ida y vuelta

Escuchar

PISAR SOBRE SEGURO

Hola Kirón, me llamo Nacho y soy del 23 de mayo de 1971 a las 7 y 10 de la mañana según mamá. Te escribo para saber cómo vendrá el tema dinero en los meses que siguen. Tuve un familiar enfermo, gastos que no imaginé, mudanzas, dramas varios. Estoy preocupadísimo. Si vs una luz por favor hacémelo saber. Nacho

Hola Nacho. Sos de Géminis con Luna en Capricornio y Ascendente en Tauro. O sea que esa base de personalidad despreocupada e infantil que mostrás al mundo está muy lejos del Nacho hiper responsable, culposo, serio, solitario y autosuficiente que aprendiste a ser de chico. El destino, a través el Ascendente, muestra que el dinero va a ser siempre un tema importante, por resolver, eso y aprender a disfrutar, a relajarte, a dejarte querer y dejarte llevar: que los demás se ocupen, no siempre cargar vos, a solas, los pesos de la vida. Saturno en tu Mediocielo indica una etapa de gran responsabilidad, de hacerte cargo pero con una finalidad positiva que es el éxito profesional. Júpiter en tu Casa 2 trae dinero, pero es un tránsito que recién empieza, tenés 12 meses por delante para juntar efectivo, saldar deudas y sentir que pisás sobe terreno seguro. Vas bien, paso a paso. Mis mejores deseos. Kirón

Para conectarse con Kirón escribirle a astrokiron@hotmail.com o a kiron.astros@facebook.com