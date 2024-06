Ida y vuelta

Escuchar

SEPARARME FUE LIBERARME

Hola Kirón. Soy Anabel y me gustaría saber cómo viene mi año ahora que estoy por cumplir años. Nací el 02/07/90 a las 19.45. Tengo una nena de 10 años de Virgo y me separé de su papá, de Aries, hace ya 3 años. Para mí separarme fue liberarme, me celaba por todo, no me dejaba trabajar, fueron años pidiendo permiso hasta para salir a hacer una compra. Me siento mejor ahora aunque ni mi mamá ni mis hermanas lo entiendan. Gracias por contestar nuestras cartas. Anabel

Hola Anabel. Sos canceriana, tenés la Luna en Escorpio y el ascendente en Acuario. Eso significa que sos apegada a los tuyos, dependiente, celosa y posesiva (o te relacionás con gente celosa y posesiva) pero que tu destino consiste justamente en liberarte de ataduras, opresiones, prejuicios y dependencias emocionales. Creo que por eso la separación fue una liberación para vos aunque siempre tu esencia canceriana y escorpiana tenderán a que crees lazos de familia, en los que tendrás que integrar el pertenecer con el ser vos misma, sin pegoteo. Es un año muy creativo para vos, con posibles romances en puerta. Un año para disfrutar de tu hija y tu presente. Con cariño, te deseo un cumple feliz. Kirón

Para conectarse con Kirón escribirle a astrokiron@hotmail.com o a kiron.astros@facebook.com

