Ida y vuelta

Escuchar

REMAR SOLA

Hola Kirón, por fin me animo a escribirte. Soy una Capricornio del 13 de enero de 1965 a las 11.40 am en Capital. Vivo sola con mis cuatro gatas, un hijo geólogo que se fue a vivir a Bélgica, con muchas buenas amigas, un pasar aceptable y cero de suerte en amor. A veces me pregunto por qué eso de remar sola siempre, pero así fue mi vida desde que perdí a mamá a los quince años y quedé embarazada de un primo lejano. Cosas de la vida. Contame cómo viene mi horóscopo y lo que veas de mí. Si es lindo mucho mejor. Cariño. Catita

Hola Catita, la de las cuatro gatas. Sos de Capricornio, con Luna en Tauro y Ascendente en Aries. Te diría que tanto Capricornio como Aries son dos signos fuertes, autosuficientes, luchadores y de remar solos, en especial Capricornio, que sostiene a los demás y detesta pedir ayuda o depender. Tu Luna, o sea tu niña interna y tus raíces, te llevan a buscar compañía y a ponerte en segundo plano, a dejarte llevar, pero se ve que las otras energías han sido más fuertes y eso es bueno, ya que nuestro pasado es la Luna y hacia dónde debemos encaminarnos es hacia el Ascendente. Es un año genial para viajes, amistades, cursos, conexiones. Con cierta melancolía que vas a tener que superar por cosas de tu vida no resueltas. Una de cal y otra de arena. Aunque en líneas generales es una etapa festiva, de un alegre estar en el mundo. Ojalá así sea. Cariño. Kirón

Para conectarse con Kirón escribirle a astrokiron@hotmail.com o a kiron.astros@facebook.com